Phá Rolls-Royce, Mercedes lấy bảo hiểm tiền tỉ, nhận cái kết đắng

4 chủ xe giả gấu tự phá phương tiện của mình để lừa đảo tiền bảo hiểm - Ảnh: California

Vào giữa tháng 11 này, Sở Bảo hiểm California đã công bố một sự việc khó tin nhưng có thật xảy ra tại đây.

Theo thông tin được công bố, cảnh sát khu vực đã bắt giữ 4 người vì cáo buộc gian lận bảo hiểm theo cách cực kỳ oái oăm. Bốn nghi phạm này khẳng định vào ngày 28-1-2024, một con gấu đã chui vào chiếc Rolls-Royce Ghost của họ và làm hỏng xe.

Để cung cấp bằng chứng, nhóm người này đã gửi đi một video được cho là lấy từ camera an ninh ghi nhận lại sự việc. Trong những hình ảnh mờ ảo xuất hiện trong video, "chú gấu" quả thực đã làm như vậy nhưng theo cách không hề tự nhiên. Sự việc lập tức được điều tra với phía cảnh sát đưa ra kết luận rằng chú gấu trên là do người đóng giả.

Một yếu tố báo động khác khiến phía bảo hiểm nghi ngờ là việc thiệt hại gây ra lớn tới một phi thực tế. Các vết cào của tay gấu phát hiện trong xe đồng đều tới mức ngạc nhiên. Thêm vào đó, có trường hợp phát hiện tới... 6 vết cào tại cùng một chỗ, trong khi tay gấu chỉ có 5 ngón.

Video bằng chứng được gửi tới cơ quan bảo hiểm cũng là yếu tố tố cáo hành động giả mạo của nhóm chủ xe

Sau khi tìm hiểu sâu hơn, phía bảo hiểm cũng phát hiện cùng nhóm khách hàng này gửi 2 yêu cầu bảo hiểm khác trong ngày với cùng nguyên nhân là do gấu tấn công. "Nạn nhân" của 2 vụ trên là một chiếc Mercedes-Benz E350 đời 2022 và một chiếc Mercedes G63 AMG đời 2015. Sự việc tới đây trở nên phức tạp hơn nữa.

Cụ thể, nhóm người trên ghi lại cảnh gấu tấn công cả 3 chiếc xe... tại cùng một chỗ. Vào 21h44, gấu tấn công chiếc Rolls-Royce tại lối vào cửa. Tới 21h57, tới lượt chiếc AMG bị tấn công cũng tại địa điểm trên. Chiếc Mercedes E350 là xe bị tấn công cuối cùng, nhưng video ngừng lại tại đây.

Nếu cuộc tấn công là sự thật, điều này có nghĩa chủ xe Rolls-Royce, sau khi nhận thấy phương tiện của mình bị phá hủy, đã... đỗ xe ra chỗ khác. Sau đó, tới lượt chủ xe AMG G63 và chủ xe E350 lái xe của mình tới cùng địa điểm để chịu chung số phận. Đây là yếu tố 100% không thể tin nổi.

Sau khi đã có bằng chứng rõ ràng, các nhà chức trách đã tổ chức khám xét nhà của những nghi phạm và phát hiện bộ đồ giả trang gấu cùng móng vuốt giả. 4 người trên hiện đang phải đối mặt với các cáo buộc gian lận bảo hiểm với số tiền lừa đảo lên tới 141.839 USD (hơn 3,6 tỉ đồng).

Tác giả: Quang Phong

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ