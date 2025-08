Triệt phá đường dây ma tuý vận chuyển bằng xe khách

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP Hà Nội đề nghị truy tố 3 đối tượng. Trong đó, bị can Trần Ngọc Đức (SN 1990, trú tại phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng (cũ) bị đề nghị truy tố về 2 tội "Mua bán trái phép chất ma tuý" và "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý"; hai bị can gồm Nguyễn Đình Huy (SN 1989, trú tại phường Quang Trung, quận Đống Đa (cũ) và Lê Thị Loan (SN 1992, trú tại phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai (cũ), TP Hà Nội) cùng bị truy tố về tội "Mua bán trái phép chất ma tuý".

Đối tượng Trần Ngọc Đức và Nguyễn Đình Huy.



Trước đó, vào hồi 0h10 ngày 7/5/2024, tại số 26, ngõ 403, Bạch Mai, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành kiểm tra nơi ở của Đức. Vào thời điểm kiểm tra, tại tầng 1 của căn nhà có Đức (chủ nhà) và Huy; tại tầng 2 có Đàm Mỹ Linh (SN 1995); tại tầng 3 có Nguyễn Tuấn Anh (SN 1991, ở tại quận Đống Đa (cũ). Qua kiểm tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã thu giữ được một lượng lớn ma tuý.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, thu thập được, ngày 7/5/2024, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Đức, Huy và Loan về tội "Mua bán trái phép chất ma tuý". Ngày 2/1, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Đức về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý". Quá trình điều tra, xác định, năm 1998, Đức bắt đầu sinh sống, học tập tại Thủ đô Viêng Chăn, nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào. Sau 2 năm đèn sách, năm 2006, Đức làm hướng dẫn viên du lịch tại Lào. Qua các mối quan hệ xã hội, khoảng tháng 11/2023, Đức quen biết nam giới người Lào, Đức biết người này có nguồn ma tuý tại Lào nên đã liên lạc, trực tiếp sang Lào gặp gỡ, trao đổi việc mua ma tuý mang về Việt Nam bán cho khách kiếm lời.

Theo thoả thuận giữa hai bên, Đức đặt mua ma túy của nam thanh niên người Lào và thanh toán bằng tiền mặt. Để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, ma túy sẽ được đóng gói, ngụy trang bằng cách đóng lẫn với các loại hàng hóa của Lào như bò khô, bia, đồ uống, đồ dùng cá nhân..., gửi xe khách từ Viêng Chăn (Lào) về Việt Nam cho Đức. Với phương thức và thủ đoạn như trên, Đức đã nhiều lần mua ma túy của đối tượng người Lào để bán cho khách tại Việt Nam kiếm lời… Sau nhiều lần mua, bán ma túy trót lọt, ngày 27/4/2024, Đức đi xe khách từ Bến xe Nước Ngầm, Hà Nội qua cửa khẩu Cầu Treo, Hà Tĩnh và đến Thủ đô Viêng Chăn, Lào vào ngày 28/4/2024. Tại đây, Đức thuê phòng khách sạn rồi gọi cho đối tượng người Lào để trao đổi, mua bán ma túy. Sau đó, nam thanh niên người Lào cho người đến gặp Đức nhận 960 triệu đồng để mua ma tuý.

Sau khi thực hiện giao dịch thành công, Đức về Việt Nam. Chiều 3/5/2024, khi Đức đang ở nhà tại số 26 ngõ 403 Bạch Mai thì có nhân viên nhà xe Sơn Huế gọi cho Đức bảo đến Bến xe nước ngầm ở ngõ 8 đường Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai (cũ), Hà Nội để nhận hàng gửi từ Lào về Việt Nam. Khi đó, Đức bảo nhà xe Sơn Huế là thuê xe ôm chở hàng về nhà cho anh ta.

Sau khi nhận thùng hàng từ xe ôm, Đức mở thùng hàng kiểm tra bên trong có 10 bánh heroin, 30 túi "hồng phiến", 4 túi ma túy "đá" rồi cất vào két sắt, đặt khóa mật khẩu... Sau đó, Đức đã liên hệ với các đối tượng mua ma túy ở Việt Nam để bán, trong đó có Nguyễn Đình Huy và Lê Thị Loan.

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội xác định Trần Ngọc Đức mua bán trái phép là 3.185,47 gam heroin; 16,050 gam ketamine; 159,67 gam Methamphetamine; 59,130 gam "nước vui"; Nguyễn Đình Huy mua bán trái phép 641,37 gam heroin, 156,540 gam Methamphetamine, 74,750 gam Methamphetamine + MDMA và Lê Thị Loan mua bán trái phép 11,988 gam ketamine, 0,937 gam Methamphetamine, 0,122 gam heroin, 0,803 (g) MDMA; 0,143 gam Nimetazepam; 3,532 gam MDMA + Methamphetamine; 23,891 gam ma túy khác ở thể rắn.

Tác giả: Xuân Mai

Nguồn tin: cand.com.vn