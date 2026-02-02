Phe ly khai tấn công giữa ban ngày tại Pakistan, ít nhất 190 người thiệt mạng

Một đoạn đường ở Quetta - thủ phủ tỉnh Balochistan - chịu thiệt hại do cuộc tấn công ngày 31-1 - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin AFP ngày 1-2, tỉnh Balochistan của Pakistan vừa hứng chịu một trong những đợt tấn công đẫm máu và táo bạo nhất tiến hành bởi phiến quân trong nhiều năm qua.

Cuộc tấn công khiến ít nhất 190 người thiệt mạng trong ba ngày 30-1 đến 1-2.

Nhóm phiến quân Quân đội giải phóng Baloch (BLA) - tổ chức vũ trang ly khai lớn nhất tỉnh Balochistan - đã lên tiếng nhận trách nhiệm.

Vụ việc bắt đầu từ ngày 30-1, khi lực lượng an ninh địa phương tiến hành chiến dịch tiêu diệt 41 tay súng BLA.

Ngày 31-1, các tay súng còn lại đồng loạt tấn công hơn 10 mục tiêu rải rác trên địa bàn tỉnh như ngân hàng, nhà tù, đồn cảnh sát và các cơ sở quân sự. Khác những lần tấn công trước, lần này BLA tấn công ngay giữa ban ngày.

Đáng chú ý, tại một huyện, các tay súng ly khai đã phá nhà tù và phóng thích ít nhất 30 phạm nhân, đồng thời cướp vũ khí và đạn dược từ một đồn cảnh sát.

Theo ông Sarfraz Bugti, Thủ hiến tỉnh Balochistan, các cuộc tấn công đã khiến ít nhất 31 dân thường và 17 nhân viên an ninh thiệt mạng. Ngược lại, lực lượng chức năng cũng tiêu diệt ít nhất 145 tay súng, bao gồm 41 tay súng bị tiêu diệt hôm 30-1.

Ông Bugti cho biết lực lượng an ninh đã đẩy lùi phiến quân khỏi các khu vực bị tấn công và đang tiến hành truy quét.

"Chúng tôi sẽ truy đuổi đến tận sào huyệt của chúng", thủ hiến tỉnh tuyên bố.

Theo ghi nhận của AFP, không khí tại thành phố Quetta, thủ phủ tỉnh Balochistan, ngày 1-2 vẫn chìm trong im lặng. Các cửa hàng đóng cửa, đường phố vắng tanh và xác xe cộ nằm ngổn ngang đầy đường. Dịch vụ Internet di động bị cắt, trong khi mạng lưới giao thông công cộng tê liệt.

Giữa hỗn loạn, Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Mohsin Naqvi và Bộ trưởng Quốc phòng Khawaja Asif đều cáo buộc các tay súng BLA có sự hậu thuẫn từ Ấn Độ. Tuy nhiên hai ông này không đưa ra bằng chứng cụ thể.

New Delhi lập tức bác bỏ, gọi đây là chiêu trò quen thuộc nhằm đánh lạc hướng dư luận khỏi "những thất bại nội tại" của Islamabad.

Balochistan là tỉnh lớn nhất nhưng nghèo nhất của Pakistan. Từ lâu, đây là điểm nóng của phong trào ly khai.

Các nhóm vũ trang thường xuyên cáo buộc chính quyền trung ương khai thác tài nguyên khoáng sản và khí đốt dồi dào của tỉnh này, nhưng lại không chia sẻ công bằng lợi ích cho người dân địa phương.

Tác giả: Ngọc Đức

Nguồn tin: tuoitre.vn