Indonesia và Pakistan đàm phán mua máy bay chiến đấu và máy bay không người lái

Trưởng phòng Thông tin Bộ Quốc phòng Indonesia, Chuẩn tướng Rico Ricardo Sirait xác nhận cuộc gặp giữa Bộ trưởng Sjafrie Sjamsoeddin và Tư lệnh Không quân Pakistan, Thượng tướng Zaheer Ahmed Baber Sidhu, tập trung thảo luận về quan hệ hợp tác quốc phòng nói chung, bao gồm đối thoại chiến lược, tăng cường liên lạc giữa các cơ quan quốc phòng và thúc đẩy hợp tác lâu dài trong nhiều lĩnh vực hai bên cùng có lợi. Tuy nhiên các cuộc đàm phán vẫn chưa đưa ra quyết định cụ thể nào.

Máy bay chiến đấu JF-17 Thunder của Không quân Pakistan được phát triển chung bởi Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc và Tổ hợp Hàng không Pakistan. Ảnh: Reuters

Hai bên cũng bước vào giai đoạn đàm phán nâng cao xoay quanh việc Indonesia mua 40 máy bay chiến đấu đa năng JF-17 do Pakistan và Trung Quốc cùng phát triển và máy bay không người lái được thiết kế để giám sát và tấn công mục tiêu. Các chương trình huấn luyện cho đội ngũ kỹ sư, sĩ quan các cấp của lực lượng không quân Indonesia. Phía Indonesia cũng quan tâm đến máy bay không người lái Shahpar của Pakistan.

Trong một tuyên bố đưa ra, quân đội Pakistan cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia đã có cuộc gặp Tư lệnh Lục quân, Thống soái Asim Munir tập trung thảo luận các vấn đề hai bên cùng quan tâm, động thái an ninh khu vực và toàn cầu đang thay đổi và tìm kiếm các phương hướng nhằm tăng cường hợp tác quốc phòng song phương.

Tháng trước, Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto đã có chuyến thăm Pakistan kéo dài hai ngày, để đàm phán cải thiện quan hệ song phương. Trong lĩnh vực quốc phòng, Indonesia quan tâm đến chương trình phát triển vũ khí của quân đội Pakistan, nhất là sau khi máy bay chiến đấu của nước này được triển khai thực tế trong cuộc xung đột với Ấn Độ hồi năm ngoái.

Tác giả: Tuấn Dũng

Nguồn tin: vov.vn