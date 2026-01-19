Hỏa hoạn tại trung tâm thương mại ở Pakistan khiến hàng chục người mất tích

Đám cháy bùng phát vào đêm 17/1 theo giờ địa phương tại trung tâm mua sắm Gul Plaza, nơi có hơn 1.200 cửa hàng. Ngọn lửa sau đó đã nhanh chóng lan rộng lên các tầng trên. Các đoạn video cho thấy ngọn lửa bốc cao trong đêm, khiến lính cứu hỏa phải huy động nhiều phương tiện chữa cháy. Các nỗ lực khống chế đám cháy đã được tiến hành trong suốt hơn 24 giờ. Nhiều phần tòa nhà đã sụp đổ, chỉ còn khung kim loại cháy đen.

Một phần khu chợ sụp đổ do hỏa hoạn. Nguồn: Reuters

Cảnh sát trưởng bang Javed Alam Odho cho biết nguyên nhân ban đầu có thể do chập cầu dao điện. Tòa nhà có kết cấu kín và chứa nhiều các vật liệu dễ cháy như thảm, chăn đã khiến công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Trong khi đó, thị trưởng thành phố Murtaza Wahab xác nhận vẫn còn hàng chục người chưa được tìm thấy.

Nhiều tiểu thương tuyệt vọng trước cảnh tài sản tích cóp hàng chục năm bị thiêu rụi, trong khi nguy cơ toàn bộ công trình sập hoàn toàn vẫn hiện hữu.

Tác giả: Quốc Khánh

Nguồn tin: vov.vn