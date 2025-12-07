Ông Vũ Tuấn Dũng giữ chức Chánh Thanh tra tỉnh Nghệ An

Tại Quyết định số 3958 vừa được cơ quan này ban hành, ông Vũ Tuấn Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hợp Minh được điều động, bổ nhiệm giữ chức Chánh Thanh tra tỉnh Nghệ An, thời hạn 5 năm, có hiệu lực từ ngày 9/12/2025.

Ông Vũ Tuấn Dũng được bổ nhiệm thay thế người tiền nhiệm là ông Chu Thế Huyền trước đó đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An điều động, chỉ định giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Mường Xén.

Chánh Thanh tra tỉnh Nghệ An Vũ Tuấn Dũng (Ảnh: T.Duy)

Tân Chánh Thanh tra tỉnh Nghệ An Vũ Tuấn Dũng sinh ngày 28/9/1976, quê quán tỉnh Ninh Bình. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kiến trúc sư; trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Ông Vũ Tuấn Dũng từng trải qua các vị trí công tác tại tỉnh Nghệ An: Phó trưởng Phòng Quản lý hạ tầng, Sở Xây dựng; Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch kiến trúc tỉnh Nghệ An; Phó Chủ tịch UBND thị xã Hoàng Mai; Phó Giám đốc Sở Xây dựng; Chủ tịch UBND huyện Yên Thành.

