Ông Vũ Tiến Thành và trưởng đoàn HAGL nhận án phạt cực nặng vì lăng mạ trọng tài

Tại vòng 19 V-League 2024/2025, HAGL có trận thua 0-1 trước Hà Tĩnh ngay trên sân nhà Pleiku. Sau trận đấu này, giám đốc kỹ thuật Vũ Tiến Thành và trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh của CLB HAGL đã có hành động và phát ngôn thiếu chuẩn mực khi lăng mạ tổ trọng tài điều hành trận đấu cùng các quan chức Ban tổ chức giải và VFF.

Sáng nay (21/4), Ban kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã họp bàn để đưa ra án phạt thích đáng dành cho hai thành viên của CLB HAGL.

GĐKT Vũ Tiến Thành và trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh của CLB HAGL nhận án phạt cực nặng vì lăng mạ trọng tài. (Ảnh: VPF)

Theo đó, GĐKT Vũ Tiến Thành bị phạt 20 triệu đồng và đình chỉ làm nhiệm vụ ở 4 trận đấu kế tiếp, trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh bị phạt 15 triệu đồng và đình chỉ làm nhiệm vụ 3 trận đấu tiếp theo của HAGL do VFF tổ chức.

Trong bối cảnh HAGL hiện đang xếp thứ 10 trên bảng xếp hạng với 21 điểm và chỉ cách vị trí phải đá play-off của Bình Định 5 điểm, việc thiếu vắng những nhân tố quan trọng trên băng ghế huấn luyện phần nào sẽ ảnh hưởng lớn đến chặng đường nước rút của đội bóng phố Núi trong phần còn lại của mùa giải 2024/2025.

