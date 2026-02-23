Đặc vụ Mỹ tiêu diệt kẻ có vũ trang tìm cách đột nhập dinh thự Tổng thống Trump

Reuters đưa tin, kẻ mang vũ trang được xác định là Austin Tucker Martin, 21 tuổi, đến từ North Carolina. Theo một số nguồn tin, kẻ này đã được gia đình báo cáo mất tích trong vài ngày qua.

Cơ quan Mật vụ Mỹ trong một tuyên bố xác nhận, kẻ này đã mang theo một khẩu súng ngắn và một bình xăng, tìm cách đột nhập vào khu nghỉ dưỡng của Tổng thống Donald Trump từ cổng phía Bắc lúc 1h30 sáng 22/2 (giờ địa phương).

Khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của Tổng thống Donald Trump ở Palm Beach, Florida. Ảnh: Reuters

Theo mô tả của cảnh sát trưởng quân Palm Beach, ông Ric Bradshaw, cảnh sát đã phát hiện ra người đàn ông và yêu cầu anh ta hạ vũ khí. Kẻ này đã đặt bình xăng xuống, nhưng đưa khẩu súng ngắn "lên tư thế bắn", buộc lực lượng thực thi pháp luật phải nổ súng.

Đối tượng đã bị tiêu diệt tại hiện trường. Không có nhân viên thực thi pháp luật nào bị thương trong vụ việc. Vào thời điểm vụ việc xảy ra, Tổng thống Trump và phu nhân không có mặt tại khu nghỉ dưỡng.

Trong một tuyên bố, Phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết cơ quan mật vụ "đã hành động nhanh chóng và dứt khoát để vô hiệu hóa một kẻ điên, được trang bị súng và bình xăng, người đã xâm nhập vào nhà của Tổng thống Trump".

Chân dung kẻ mang theo vũ trang tìm cách xâm nhập vào dinh thự của Tổng thống. Ảnh: CNBC

Theo Reuters, FBI đã tiếp quản cuộc điều tra và đang thu thập bằng chứng từ hiện trường. Giám đốc FBI Kash Patel cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội rằng cơ quan này đang "dành riêng tất cả các nguồn lực cần thiết" cho cuộc điều tra.

Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết ông đã nói chuyện với Tổng thống Trump sau vụ việc. "Chúng tôi không biết liệu người này có phải là một kẻ chủ mưu, mất trí hay không", ông Bessent nói với Fox News.

Fox News cũng dẫn lời người phát ngôn Cơ quan Mật vụ Mỹ Anthony Guglielmi cho biết, các điều tra viên tin rằng đối tượng rời North Carolina và di chuyển về phía Nam, mua một khẩu súng ngắn dọc đường. Cơ quan điều tra đã thu giữ hộp đựng vũ khí trong xe của anh ta.

Đây không phải là sự cố an ninh đầu tiên liên quan đến Tổng thống Trump. Vào ngày 13/7/2024, ông Trump suýt thiệt mạng trong một vụ ám sát tại cuộc vận động tranh cử ở thành phố Butler, bang Pennsylvania. Hai tháng sau, một người đàn ông trang bị vũ khí hạng nặng bị phát hiện bên ngoài câu lạc bộ golf của Tổng thống Trump tại West Palm Beach, Florida.

Tác giả: Linh San

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân