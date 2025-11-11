'Ông trâu' thọ hơn 40 tuổi gây sốt dân mạng

Cư dân mạng bày tỏ thích thú lẫn ngạc nhiên khi biết đến tuổi thọ của con trâu này - Ảnh: ĐÀO TÙNG

Ngày 11-11, hình ảnh một con trâu hơn 40 tuổi được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội, nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Nhiều người bày tỏ thích thú lẫn ngạc nhiên khi biết đến tuổi thọ của con trâu này.

Ở tuổi xưa nay hiếm, "ông trâu" được xếp vào hạng cao niên bởi tuổi thọ trung bình của trâu, bò chỉ khoảng 15-20 tuổi.

Cư dân mạng gọi là "ông trâu", "cụ trâu" nhưng thực tế đây là con trâu cái của gia đình anh Đào Văn Tùng - 34 tuổi, ngụ xã Tân An, tỉnh Nghệ An.

Chia sẻ với Tuổi Trẻ Online, anh Tùng cho biết con trâu cái được gia đình anh mua từ người khác vào năm 2003, với giá 7,5 triệu đồng.

Thời điểm đó, con trâu này đã gần 20 năm tuổi.

Con trâu này phục vụ sản xuất nông nghiệp, trồng lúa của gia đình anh Tùng.

Tới năm 2016, gia đình anh Tùng không làm ruộng nữa thì con trâu mới được nghỉ ngơi.

Nhiều năm qua, gia đình anh Tùng chăm sóc con trâu bạc này, xem nó như là "báu vật" của gia đình và không có ý định làm thịt hay đem bán. Thức ăn hằng ngày của trâu là cỏ, rơm rạ và cám.

Con trâu phục vụ sản xuất nông nghiệp của gia đình anh Tùng. Ảnh chụp năm 2013 - Ảnh: ĐÀO TÙNG

"Từ năm 2003 tới 2016, con trâu cái đã sinh được 12 con nghé, giúp gia đình tôi vượt qua thời gian khó khăn, có điều kiện phát triển kinh tế như ngày hôm nay. Chúng tôi xem nó như là một thú nuôi", anh Tùng nói.

Gần đây, con trâu này gầy yếu và qua đời khi đã hơn 40 tuổi. Sau đó, nó được gia đình anh Tùng đem chôn trong vườn nhà.

Một lãnh đạo UBND xã Tân An xác nhận con trâu được cộng đồng mạng quan tâm là của người dân trên địa bàn chăm nuôi từ nhiều năm qua. Tuy nhiên để xác minh tuổi thật của con trâu cần có cơ quan thú y.

Theo các chuyên gia thú y, trâu nuôi (trâu châu Á) có tuổi thọ trung bình khoảng 20 năm, nếu được chăm sóc tốt có thể sống lâu hơn.

Tuy nhiên, đa số trâu nuôi không đạt tuổi thọ tối đa do ảnh hưởng của điều kiện chăn nuôi, dịch bệnh hoặc bị giết thịt.

Gia đình anh Tùng rất quý con trâu bạc - Ảnh: ĐÀO TÙNG

Từ năm 2003 tới 2016, con trâu cái đã sinh được 12 con nghé, giúp gia đình anh Tùng vượt qua thời gian khó khăn - Ảnh: ĐÀO TÙNG

Con trâu bạc của gia đình anh Tùng xem như thú nuôi, chứ không đem bán hoặc làm thịt - Ảnh: ĐÀO TÙNG

Con trâu được cho là hơn 40 tuổi, gầy yếu và vừa mới chết - Ảnh: ĐÀO TÙNG

Tác giả: Doãn Hòa

Nguồn tin: tuoitre.vn