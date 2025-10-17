Ông Trần Tiến Dũng làm Bí thư Điện Biên

Chiều 16/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ 15, nhiệm kỳ 2025-2030 công bố kết quả hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Ông Trần Tiến Dũng được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy. Ba Phó bí thư Tỉnh ủy gồm các ông: Lê Thành Đô, Chủ tịch UBND tỉnh; Mùa A Vảng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; và Hà Quang Trung, Phó trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ mới có 11 thành viên, do ông Nguyễn Sỹ Quân làm Chủ nhiệm.

Ông Trần Tiến Dũng quê ở Nam Định - nay là Ninh Bình; thạc sĩ Luật và có hơn 20 năm công tác trong ngành tư pháp. Ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí tại Bộ Tư pháp như chuyên viên, thư ký lãnh đạo Bộ, Phó chánh Văn phòng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp (từ năm 2016).

Đầu năm 2019, ông Dũng được điều động giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Lai Châu, sau đó được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh. Tháng 5/2023, ông trở lại Bộ Tư pháp với cương vị Thứ trưởng, rồi tháng 1/2025 được Bộ Chính trị điều động giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long cũ. Nửa năm sau, khi Vĩnh Long sáp nhập với Bến Tre và Trà Vinh, ông được phân công làm Phó bí thư Tỉnh ủy Điện Biên.

Điện Biên là tỉnh biên giới miền núi thuộc vùng Tây Bắc, cách Hà Nội khoảng 500 km, có đường biên giới với hai nước Trung Quốc dài 38,5 km và Lào dài 360 km. Trong đợt sắp xếp đơn vị hành chính toàn quốc, Điện Biên không thuộc diện sáp nhập.

