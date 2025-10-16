Chiều 16/10, Thành uỷ Đà Nẵng tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Tham dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng.

Theo đó, Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định ông Lê Ngọc Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025-2030, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Lê Ngọc Quang làm Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng thay ông Lương Nguyễn Minh Triết, đã được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Lê Ngọc Quang được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: C.S.



Ông Lê Ngọc Quang (SN 1974) quê ở Thanh Hóa. Trình độ lý luận Chính trị cao cấp; Trình độ Chuyên môn cử nhân Báo chí.

Ông Quang từng là Phó ban, Trưởng ban Thời sự, Phó Tổng Giám đốc rồi Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam.

Cuối tháng 10/2024, ông Quang được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình nhiệm kỳ 2020-2025.

Sau khi hai tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị sáp nhập ngày 1/7, ông Quang được Trung ương chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị.

Ngày 5/10/2025, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ nhất, Bộ Chính trị chỉ định ông Lê Ngọc Quang, tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, nhiệm kỳ 2025-2030.

