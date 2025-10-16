Ông Lương Nguyễn Minh Triết được chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk

Chiều 16-10, Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, chỉ định ông Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, nhiệm kỳ 2025-2030.

Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, chỉ định ông Lương Nguyễn Minh Triết giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng nhấn mạnh: Ông Lương Nguyễn Minh Triết là cán bộ được đào tạo bài bản, trưởng thành từ cơ sở, đã kinh qua nhiều vị trí công tác, có năng lực, kinh nghiệm trong xây dựng Đảng và quản lý Nhà nước, sâu sát cơ sở, có khả năng quy tụ, đoàn kết trong cơ quan, đơn vị.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương đề nghị trên cương vị là Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, ông Lương Nguyễn Minh Triết cùng với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt và triển khai hiệu quả chương trình hành động của Đại hội Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2025-2030, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo các cấp, ngành, địa phương của tỉnh Đắk Lắk phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, hỗ trợ, giúp đỡ ông Lương Nguyễn Minh Triết hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao...

Ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, trao quyết định của Bộ Chính trị cho ông Lương Nguyễn Minh Triết

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương đã tin tưởng giao nhiệm vụ mới giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2025 - 2030; cảm ơn sự đón nhận, đồng thuận cao của tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk khi về công tác.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết nhận định Đắk Lắk là địa phương có vị trí chiến lược về quốc phòng an ninh, cùng với truyền thống văn hóa lịch sử lâu đời, nhiều tiềm năng phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, thiên nhiên hùng vĩ và con người cần cù, nhân ái.

Tân Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, các lãnh đạo tiền nhiệm và sự giúp đỡ, đồng hành của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các cơ quan, đơn vị tỉnh Đắk Lắk.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết hứa sẽ nỗ lực hết mình, không ngừng học tập, có trách nhiệm với công việc, kế tục, tiếp nối các thành quả tỉnh Đắk Lắk đã đạt được và nỗ lực vượt qua những khó khăn để thực hiện tốt nhiệm vụ Đảng, nhân dân giao phó...

Ông Lương Nguyễn Minh Triết sinh ngày 15-10-1976, quê quán xã Duy An, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam; trình độ chuyên môn thạc sĩ quản trị kinh doanh, kỹ sư Công nghệ Silicat; cao cấp Lý luận chính trị. Ông Lương Nguyễn Minh Triết từng kinh qua các chức vụ: Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng; Bí thư quận ủy Liên Chiểu; Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng; Chánh Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng; Bí thư quận ủy Hải Châu (Đà Nẵng). Từ tháng 10-2020 đến tháng 12-2020, ông Lương Nguyễn Minh Triết giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng khóa XXII nhiệm kỳ 2020-2025. Tháng 12-2020 đến tháng 1-2024, ông Lương Nguyễn Minh Triết là Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng. Tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng, ông Lương Nguyễn Minh Triết được bầu giữ chức Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng. Ngày 24-1-2024, Bộ Chính trị, điều động, phân công, chỉ định ông Lương Nguyễn Minh Triết, giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ngày 30-6-2024, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam (cũ) được Thủ tướng Chính phủ chỉ định làm Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng mới nhiệm kỳ 2021-2026. Ngày 6-9, Bộ Chính trị chỉ định ông Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ngày 17-9, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã công bố Quyết định của Trung ương về việc ông Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025 được chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025-2030. Ngày 15-10, Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định ông Lương Nguyễn Minh Triết giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2025-2030.

Tác giả: Cao Nguyên

Nguồn tin: Báo Người lao động