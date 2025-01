Ông Lê Minh Hưng - ủy viên Bộ Chính trị, bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Tổ chức Trung ương (bên phải) - trao quyết định cho ông Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau - Ảnh: THANH HUYỀN

Ngày 18-1, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Cà Mau, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng đã công bố và trao quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, chỉ định ông Nguyễn Hồ Hải giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau và chỉ định tham gia Đảng ủy Quân khu 9 nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Your browser does not support the video tag.

Ông Nguyễn Hồ Hải làm Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau - Video: THANH HUYỀN

Đến dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đỗ Trọng Hưng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Kiên Giang Nguyễn Tiến Hải; Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải.

Tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đỗ Trọng Hưng đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo quyết định, ông Nguyễn Hồ Hải, Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2020 - 2025; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau và chỉ định tham gia Đảng ủy Quân khu 9, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ông Nguyễn Hồ Hải, sinh năm 1977, quê quán xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi, TP.HCM, có trình độ tiến sĩ quản trị kinh doanh, thạc sĩ quản lý đô thị, kỹ sư xây dựng; cao cấp lý luận chính trị.

Ông Nguyễn Hồ Hải từng giữ các chức vụ như Phó chủ tịch UBND quận 8, Phó bí thư, Bí thư Quận ủy quận 8; Bí thư Quận ủy quận 3; Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM; Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM.

Phát biểu tại buổi lễ nhận nhiệm vụ mới, ông Nguyễn Hồ Hải cho biết rất vinh dự và xúc động được Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao quyết định của Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải phát biểu tại hội nghị - Ảnh: THANH HUYỀN

Đối với cá nhân, đây là vinh dự lớn, đồng thời cũng là áp lực và trách nhiệm cao hơn trước Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Cà Mau.

"Tôi nhận thức sâu sắc nhiệm vụ được Đảng giao, vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm nặng nề trước yêu cầu cao về sự phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của tỉnh Cà Mau.

Bản thân tôi phải nỗ lực vượt bậc, không ngừng học tập, rèn luyện vượt qua khó khăn, thử thách, tận tâm, tận tụy, trách nhiệm và hết lòng vì sự nghiệp phát triển chung của tỉnh", tân Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau nói.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Tác giả: Thanh Huyền

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ