Tổng Bí thư trao quyết định bổ nhiệm Trưởng Ban Nội chính TƯ và Giám đốc Học viện CTQG Hồ Chí Minh

Thay mặt Bộ Chính trị, trao Quyết định phân công bổ nhiệm và chúc mừng 2 đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban thường trực Ban Nội chính Trung ương đảm nhận chức vụ Trưởng Ban Nội chính Trung ương và đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó giám đốc thường trực Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đảm nhận chức vụ Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Tổng Bí thư Tô Lâm cũng ghi nhận những đóng góp rất tâm huyết, trí tuệ, bản lĩnh của các đồng chí Phan Đình Trạc và đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trong nhiệm kỳ Đại hội XIII vừa qua; đồng thời cho biết, các đồng chí Lê Minh Trí và Đoàn Minh Huấn đều là những cán bộ có nhiều kinh nghiệm, thời gian công tác và trưởng thành từ nhiều cơ quan đơn vị và địa phương để lại nhiều dấu ấn trên các cương vị công tác của mình trong thời gian qua.

"Việc Bộ Chính trị phân công, bổ nhiệm các đồng chí giữ cương vị trọng trách mới, thể hiện sự tin tưởng, đánh giá cao đối với năng lực những đóng góp các đồng chí trong thời gian vừa qua. Chúng tôi cũng tin tưởng rằng với bề dày công tác trong những lĩnh vực được giao nhiệm vụ, sự ủng hộ giúp đỡ của các cơ quan, đơn vị, trước hết là các Ban của Đảng, cơ quan Chính phủ, của Quốc hội, các địa phương, của cả hệ thống chính trị, đồng chí Lê Minh Trí và đồng chí Đoàn Minh Huấn sẽ có những đóng góp quan trọng cùng Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, đưa các mặt công tác nội chính, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, cải cách tư pháp đi vào chiều sâu theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV, đưa Học viện Chính trị Quốc gia Quốc gia Hồ Chí Minh phát triển mạnh mẽ, thực sự là trường Đảng cao cấp là trung tâm quốc gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nghiên cứu, khoa học lý luận chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lý luận về đường lối đổi mới, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch", Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh.

Thay mặt các đồng chí nhận nhiệm vụ, tân Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí cho biết, với tinh thần khẩn trương triển khai các văn kiện cũng như Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, cam kết sẽ quyết tâm, nỗ lực làm tốt nhiệm vụ được phân công, tập trung chỉ đạo cơ quan, ngành, lĩnh vực mình phụ trách cũng như tăng cường sự phối hợp với các Ban, Bộ, Trung ương và địa phương để thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu chiến lược cho Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về các nhiệm vụ được phân công trong thời gian tới.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục phát huy những kinh nghiệm, cách làm của các đồng chí tiền nhiệm để tiếp tục làm tốt công tác của mình, đồng thời quyết tâm đổi mới về tư duy, suy nghĩ nỗ lực hết mình, tăng cường sự đoàn kết, nhất trí để tham mưu cho Đảng, Nhà nước những quan điểm, chủ trương, những cách làm mới làm sao đáp ứng được yêu cầu mới mà nhiệm kỳ Đại hội XIV của Đảng đã đặt ra", ông Lê Minh Trí nói.

