Ông ngoại Hà Nội một tay chăm cháu 7 tháng tuổi, chăm con gái ở cữ từ A đến Z nổi tiếng khắp cõi mạng

Mới đây, MXH rầm rộ chia sẻ loạt khoảnh khắc được camera ghi lại cảnh người ông đang chăm sóc cháu nhỏ. Trong loạt hình, người đàn ông từ bế ru cháu ngủ, cho ăn, quấy cháo,... đến chơi cùng cháu cả ngày đều làm một cách thành thạo, tỉ mỉ và đầy yêu thương. Điều này khiến không ít người xúc động và bày tỏ sự ngưỡng mộ.

Được biết, Thạch Thảo (SN 2000, Hà Nội) là chủ nhân của bài đăng đang gây bão MXH này. Cô chia sẻ trong bài viết: “Bố mẹ đi làm, bà đi vắng, ông một mình ở nhà cho cháu ăn, ngủ, quấy cháo, chơi với cháu. Chiều ngủ dậy ông tắm rửa thay bỉm, đẩy xe đưa cháu đi chơi. Lúc cháu ngủ thì ông giặt quần áo cho cháu. Ông chăm mẹ từ bé đến lớn giờ đến lượt chăm cháu cũng ân cần tỉ mỉ. Mình là mẹ thỉnh thoảng còn cáu con nhưng chưa thấy ông cáu khi chăm cháu lần nào”.

Your browser does not support the video tag.

Clip: Loạt khoảnh khắc ông ngoại một mình chăm cháu 7 tháng tuổi đang viral trên MXH.

Phía dưới phần bình luận, không ít cư dân mạng cũng “flex” ông ngoại, ông nội cùng những khoảnh khắc đáng yêu bên “khối nghỉ hè”. Hầu hết ai cũng bày tỏ cảm thấy may mắn, biết ơn khi luôn được gia đình hỗ trợ trong việc chăm sóc con. Đặc biệt, vì ông bà đều là những người lớn tuổi, đã có kinh nghiệm nuôi các con khôn lớn nên khi về hưu, chăm sóc cháu cũng rất khéo léo và yên tâm.

Một số bình luận của cộng động mạng:

- “Chăm 1 đứa bé vất vả lắm. Cả ngày quần quật với nó xù đầu. Vậy mà ông vẫn kiên nhẫn. Ông tuyệt vời quá. Chúc Ông luôn mạnh khoẻ nhé”.

- “Con nhà mình cũng rất bám ông ngoại. Ngày xưa lúc mẹ sinh mình thì bố đi Nhật nên không chăm con được nhưng giờ chăm cháu, cưng cháu lắm. Mình còn hay đùa con gái mình mới chính là ‘bình rượu mơ’ xịn của ông ngoại”.

- “Đúng là niềm hạnh phúc mang tên ông ngoại”.

- “Nhà mình thì ông nội, khéo đôi khi còn hơn cả mình. Nghỉ hè tụi nhỏ cũng thích sang nhà ông ở vì ông nấu ăn ngon, hay làm đồ chơi cho nữa. Nhìn cảnh này xúc động, biết ơn ông bà vì luôn khoẻ mạnh để phụ giúp con cháu”.

Liên hệ với Thạch Thảo về câu chuyện đang viral, cô bạn cho biết đã lập gia đình riêng được hơn 1 năm, vừa rồi có về nhà bố mẹ để ở cữ và hiện đã đi làm trở lại. Chia sẻ về bố của mình, Thạch Thảo cho hay ông năm nay 61 tuổi, từ xưa vốn là người rất chăm chỉ, chịu khó. Cô bạn đã kể cho bố nghe về bài đăng của mình và phản ứng của ông khá bất ngờ.

“Bố mình cũng mới biết thôi. Ban đầu ông không tin là được mọi người quan tâm vì bảo chuyện đó là bình thường. Sau đó mình đưa điện thoại cho bố xem, đọc các bình luận,... thì bố mới tin là mình ‘nổi tiếng’ và cũng chỉ cười thôi”, Thạch Thảo nói.

Thạch Thảo cho biết từ nhỏ đã được bố cưng chiều, chăm sóc tỉ mỉ

Gia đình của Thạch Thảo

Cô bạn tiết lộ từ trước đến nay việc nhà hầu hết đều do một tay bố “cai quản”. Bởi bố mẹ của Thạch Thảo đều kinh doanh tại nhà nên có nhiều thời gian để quán xuyến gia đình. “Bố chiều mình từ nhỏ, đến tận bây giờ đi lấy chồng vẫn được cưng. Mình còn nhớ hồi học cấp 1, bố luôn chở mình đi học múa ở Cung Văn hoá Thiếu nhi dù cách nhà tận 10km. Bố đưa đi học, ngồi chờ 1 tiếng rồi lại đèo về. Khi mình học cấp 3, bố cũng đưa mình đi ôn thi, có ngày học 2 ca phải đợi 4 tiếng bố cũng vẫn không kêu ca bao giờ. Rồi đến khi mình trưởng thành, vào Đại học, bố cũng vẫn nhận làm hết việc nhà vì sợ con gái mệt”, Thạch Thảo kể.

Ngày cô bạn đi lấy chồng, bố của Thạch Thảo cũng không kìm xúc động rơi nước mắt. Ông thương con gái đến mức khi mang bầu, thường mang cơm, đồ ăn sang và dặn vợ nấu những món con gái thích. Và đến hiện tại, những sự yêu thương, chăm sóc đó được dồn hết cho cháu ngoại.

“Giờ mình ít được chiều hơn rồi mà ông chuyển sang chiều cháu. Mình ở cữ nhà bố mẹ đẻ, khi con mình 1 - 3 tháng tuổi, ông sáng nào cũng lên bế cháu xuống để mình được ngủ thêm. Cơm nước cũng là ông chuẩn bị để mang lên phòng.

Hiện tại, em bé 7 tháng tuổi, mình đi làm ở nhà dặn ông cho ăn như thế nào là ông làm y hệt như vậy. Giờ giấc rất chuẩn xác nên mình rất yên tâm khi để ông ngoại chăm con. Hồi xưa mình còn nhỏ quá nên cũng không biết đã được bố chăm sóc thế nào. Nhưng giờ nhìn cách bố chăm con cho mình, thì mình biết bố rất yêu thương, cưng chiều mình”, Thạch Thảo bày tỏ.

Cuối cùng, cô bạn cũng cho rằng việc có ông bà dù bên nội hay bên ngoại phụ giúp lúc mang thai, chăm con đều may mắn. Nhiều người cũng chia sẻ rằng, ngoài cha mẹ thì ông bà chính là những người thương yêu chúng ta nhất, dù tình yêu ấy được thể hiện theo một cách nghiêm khắc hay bao dung, ân cần dìu dắt hay chỉ im lặng dõi theo. Bởi chẳng cần nói khi lớn lên mà ngay từ tấm bé, ông bà đã là những người luôn luôn yêu chiều các cháu hết mực.

Tác giả: Hải My

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn