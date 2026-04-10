Ông Khuất Việt Hùng nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân

Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hanoi Metro) ngày 9-4, tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh quý 1/2026, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 và công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Ông Trương Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, trao quyết định cho ông Khuất Việt Hùng (bên trái)

Tại hội nghị, Phó giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Ngô Minh Hoàng đã công bố quyết định số 1389. Theo đó, UBND TP Hà Nội cho thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Hanoi Metro đối với ông Khuất Việt Hùng để nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân kể từ 15-4.

UBND TP Hà Nội giao Tổng giám đốc Hanoi Metro Lê Bằng An (thành viên Hội đồng thành viên) phụ trách Hội đồng thành viên công ty cho đến khi UBND thành phố kiện toàn, bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên theo quy định.

Ông Khuất Việt Hùng từng giữ các chức vụ trong ngành giao thông: Viện trưởng Viện Quy hoạch và quản lý Giao thông vận tải; Giám đốc Trung tâm hợp tác quốc tế về đào tạo và nghiên cứu Giao thông vận tải; Vụ trưởng Vụ Vận tải.

Năm 2014, Thủ tướng bổ nhiệm ông Khuất Việt Hùng làm Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia. Ông Hùng được bổ nhiệm lại chức vụ này vào năm 2019.

Đến tháng 4-2024, ông Hùng được bổ nhiệm giữ chức Viện trưởng Viện Chiến lược và phát triển Giao thông vận tải. Đến tháng 12-2024, UBND TP Hà Nội đã tiếp nhận, bổ nhiệm ông giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Hanoi Metro.

Hanoi Metro được UBND TP Hà Nội thành lập năm 2014, hoạt động chính là quản lý, vận hành và khai thác các tuyến đường sắt đô thị trên địa bàn. Hiện nay, Hanoi Metro hiện chịu trách nhiệm chính trong việc quản lý, vận hành và khai thác 2 tuyến đường sắt đô thị gồm: Cát Linh - Hà Đông và Nhổn - ga Hà Nội.

Tác giả: Nguyễn Hưởng

Nguồn tin: Báo Người lao động