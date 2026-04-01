Ông Dương Mạnh Sơn làm Chủ tịch Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL)

Đại hội cũng nhất trí miễn nhiệm chức Chủ tịch HĐQT của ông Cao Hoài Dương để nhận nhiệm vụ mới tại Petrovietnam theo phân công.

Đại hội đã thông qua mục tiêu doanh thu hợp nhất năm 2026 đạt 150.700 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 656 tỉ đồng, tăng 30% so với 2025. Nộp ngân sách nhà nước đạt 8.470 tỉ đồng.

Tổng giám đốc PVOIL Nguyễn Đăng Trình cho rằng điều hành tồn kho luôn là rủi ro lớn nhất của PVOIL trong hoạt động kinh doanh. Thực tế từ cuối tháng 2 đến nay, giá xăng dầu biến động rất lớn do ảnh hưởng của xung đột Trung Đông.

Trong đó giá dầu DO cán mốc kỷ lục 291 USD/thùng vào ngày 2-4, sau đó rơi xuống 150 USD/thùng vào chiều 23-4. "Biến động lớn này đã gây khó khăn cho việc điều hành sản xuất kinh doanh của PVOIL trong đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho thị trường", ông Trình chia sẻ.

Vì vậy PVOIL đang triển khai nhiều giải pháp thị trường và sản phẩm - lĩnh vực dầu thô, đảm bảo xuất khẩu và bán toàn bộ sản phẩm, bám sát hoạt động của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất. Đồng thời theo dõi sát diễn biến thị trường, quản lý chặt chẽ chất lượng xăng dầu...

Linh hoạt trong điều độ, thực hiện duy trì tồn kho hợp lý, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong Petrovietnam thực hiện hiệu quả các chuỗi liên kết nguyên liệu - sản xuất - tồn chứa - phân phối trong lĩnh vực dầu thô, sản phẩm dầu và kinh doanh nhiên liệu bay Jet A1.

Về kinh doanh xăng sinh học, ông Trình cho hay hệ thống pha chế cả ba miền đã cơ bản hoàn thiện. Hết năm 2026 đạt tổng công suất khoảng 4 triệu m3/năm, đang dư công suất nên có thể phục vụ cho các đầu mối khác.

Nguyên Chủ tịch PVOIL Cao Hoài Dương cũng cho biết trong lộ trình thực hiện chiến lược phát triển đến 2030, PVOIL xác định việc thâm nhập thị trường cung ứng nhiên liệu bay JetA1 là mục tiêu trọng điểm.

Dự kiến PVOIL sẽ hoàn tất các điều kiện về trang thiết bị, để xin cấp phép khai thác tại các sân bay lớn như Tân Sơn Nhất, Nội Bài, Phú Quốc trong khoảng cuối quý 2, đầu quý 3-2026.

Ngoài ra, PVOIL cũng tìm kiếm cơ hội phát triển kinh doanh dịch vụ phi xăng dầu (non-oil), nâng cao chất lượng dịch vụ tại cửa hàng xăng dầu và kho xăng dầu, ứng dụng công nghệ…

Tại đại hội, ông Lê Văn Nghĩa, Thành viên hội đồng quản trị PVOIL, cho biết công ty sẽ đủ điều kiện để chuyển từ sàn UPCoM lên Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE) từ năm 2027.

Tân Chủ tịch PVOIL Dương Mạnh Sơn (57 tuổi) quê tại Thái Bình (cũ), nay là tỉnh Hưng Yên, trình độ thạc sĩ quản trị doanh nghiệp và là kỹ sư cơ khí chế tạo máy - công nghệ hàn. Ông từng có thời gian công tác tại các đơn vị trực thuộc Petrovietnam như Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) với vai trò là Tổng giám đốc, và sau đó được bổ nhiệm làm Phó tổng giám đốc Tập đoàn Petrovietnam từ tháng 9-2022.

Tác giả: Ngọc An

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ