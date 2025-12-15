Xét xử phúc thẩm vụ án Phúc Sơn: Một bị cáo vắng mặt do bị đột quỵ

Tại phiên tòa, bị cáo Phùng Quang Hùng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc (cũ), vắng mặt và có đơn nêu lý do bị đột quỵ, đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc.

Cụ thể, tại phiên tòa sáng 15/12, luật sư của bị cáo Phùng Quang Hùng cho biết, thân chủ của mình bị đột quỵ, đang phải điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc nên không thể tham dự phiên tòa. Luật sư đề nghị HĐXX cho thân chủ của mình được xét xử vắng mặt.

Cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc (cũ) tại phiên xét xử phúc thẩm sáng 15/12

Đại diện Viện kiểm sát (VKS) nêu ý kiến, vì lý do sức khỏe nên bị cáo Hùng không thể tham dự phiên tòa, bị cáo đã có đầy đủ lời khai trong hồ sơ vụ án nên sẽ không ảnh hưởng tới việc xét xử. Do đó, đại diện VKS đề nghị HĐXX tiếp tục làm việc.

Trước đề nghị trên, Thẩm phán Võ Hồng Sơn - chủ tọa phiên tòa cho biết, HĐXX đã nhận được đơn xin xét xử vắng mặt của bị cáo Phùng Quang Hùng (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cũ) do bị cáo này bị đột quỵ, không đủ sức khỏe tham gia phiên tòa, hiện bị cáo đang điều trị tại bệnh viện và có giấy xác nhận của bệnh viện, bị cáo đã có đầy đủ lời khai trong hồ sơ vụ án nên việc vắng mặt của bị cáo sẽ không ảnh hưởng tới phiên tòa.

Do đó, HĐXX tiếp tục làm việc. Trong các đơn kháng cáo gửi tới tòa, tất cả các bị cáo đều đề nghị Tòa Phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt, xin được hưởng án treo, cải tạo không giam giữ hoặc chuyển sang hình phạt cảnh cáo. Trong số đó, bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan - cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc (cũ) kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt 14 năm tù về tội "Nhận hối lộ".

Các bị cáo tại phiên xét xử phúc thẩm sáng 15/12

Phiên sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Văn Hậu (Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn) mức án tổng cộng 30 năm tù về 3 tội danh "Đưa hối lộ" (14 năm), "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" (9 năm tù) và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" (7 năm tù). Bị cáo Hậu làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt nhưng đến nay đã rút đơn kháng cáo.

Tòa sơ thẩm cũng tuyên phạt bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan 14 năm tù, Lê Duy Thành 12 năm tù, Phạm Hoàng Anh 8 năm tù, Lê Viết Chữ 7 năm tù về tội nhận hối lộ. Bị cáo Lê Viết Chữ ban đầu kháng cáo nhưng sau đó đã rút đơn trước phiên phúc thẩm.

Ngoài ra, các bị cáo Phạm Văn Vọng, Phùng Quang Hùng, Hà Hòa Bình cùng bị tuyên phạt 3 năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Theo cáo buộc, cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu chỉ đạo nhân viên cấp dưới thực hiện hàng loạt hành vi vi phạm quy định về đấu thầu và kế toán, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 1.168 tỷ đồng.

Tác giả: Trọng Phú

Nguồn tin: vov.vn