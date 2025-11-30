Sẽ xét xử phúc thẩm vụ án Tập đoàn Phúc Sơn vào ngày 15/12

Phiên xét xử sơ thẩm vụ án Tập đoàn Phúc Sơn.

Phiên tòa sẽ được diễn ra dưới sự điều hành của thẩm phán, chủ tọa phiên tòa Võ Hồng Sơn.

Trong đơn kháng cáo, hầu hết các bị cáo đều đề nghị Tòa phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt, xin được hưởng án treo, cải tạo không giam giữ hoặc chuyển sang hình phạt cảnh cáo.

Trong số đó, bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc (cũ), kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt 14 năm tù về tội “Nhận hối lộ".

Bị cáo Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn (Tập đoàn Phúc Sơn), cũng gửi đơn kháng cáo sau khi bị tuyên phạt tổng cộng 30 năm tù cho 3 tội danh “Đưa hối lộ”, “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. Tuy nhiên sau đó, bị cáo này đã rút đơn kháng cáo.

Nhiều cựu lãnh đạo một số địa phương trong vụ án này cũng có đơn kháng cáo.

Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra từ ngày 24/6 đến 11/7/2025, Hội đồng xét xử cấp sơ thẩm Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đánh giá, hành vi nhận hối lộ của bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan và các đồng phạm là không bảo đảm tính công bằng, minh bạch trong đấu thầu; gây ảnh hưởng xấu đến môi trường đầu tư, việc huy động các nguồn lực xã hội, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương và đất nước; gây bức xúc, bất bình trong dư luận xã hội.

Tác giả: H.N

Nguồn tin: nhandan.vn