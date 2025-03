Ô tô nổ lốp đâm vào xe tải trên cao tốc khiến 5 người tử vong

Your browser does not support the video tag.

Một chiếc ô tô chạy tốc độ cao đã đâm trực diện vào chiếc xe tải tại Raipur, Chhattisgarh, Ấn Độ vào ngày 6/3.

Cả 5 nạn nhân, bao gồm một phụ nữ, đều tử vong tại chỗ.

Chiếc xe đang di chuyển từ Raipur và được cho là đã bị nổ lốp, khiến xe lao qua dải phân cách và đâm vào chiếc xe tải đang đi ngược chiều.

Hiện trường vụ tai nạn.

Hậu quả của vụ va chạm quá nghiêm trọng khiến chiếc xe bị phá hủy hoàn toàn. Cảnh sát từ đồn cảnh sát gần đó đã đến hiện trường ngay lập tức.

"Chiếc xe đang trên đường đến Arang thì tài xế mất lái. Cả 5 người trên xe đều tử vong tại chỗ. Các thi thể đã được đưa đi khám nghiệm tử thi. Các nỗ lực đang được tiến hành để xác định danh tính người đã chết", một sĩ quan cảnh sát cấp cao nói với hãng thông tấn PTI.

"Tài xế xe tải liên quan đến vụ việc đã bỏ trốn khỏi hiện trường", ông nói thêm.

Hiện nay, cuộc điều tra đang được tiến hành để xác nhận nguyên nhân vụ tai nạn.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn