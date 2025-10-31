Ô tô ngập lũ tiền sửa chữa bằng 90% giá trị xe: Không bảo hiểm gần như mất trắng tài sản

Chi phí sửa chữa gần bằng cả giá trị xe

Chia sẻ tới VietnamFinance, chủ chiếc xe Kia Seltos bị ngập ở Thái Nguyên ngao ngán với chi phí sữa chữa lên tới gần 600 triệu đồng, trong khi giá trị chiếc xe khi mua bảo hiểm khai báo là 650 triệu.

Vị chủ xe chia sẻ rằng, khi thấy ô tô bị ngập biết chắc chắn chi phí khắc phục sẽ rất lớn, dự tính cỡ vài trăm triệu nhưng không thể tưởng tượng được lại cao đến vậy.

“Rất may có bảo hiểm chi trả nên cũng đỡ xót chứ bỏ đi thì tiếc của mà mua xe mới thì không có khả năng", vị chủ xe ngán ngẩm nói.

Khoản phí sửa chữ “khổng lồ” do xe ngập nước sâu.

Trong tình cảnh tượng tự, sau đợt ngập lụt tại các tỉnh phía Bắc vừa qua, rất nhiều chủ xe đã chia sẻ thông tin lên mạng xã hội về chi phí sửa chữa thiệt hại, nhẹ cũng tiền chục triệu, nặng lên đến vài tỷ đồng.

Trong ảnh là tổng chi phí sửa chữa của chiếc xe Suzuki XL7 bị ngập tại Thái Nguyên gần 630 triệu đồng.

Theo Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính), tính đến ngày 10/10, cơn bão số 10 và 11 quét qua các tỉnh phía Bắc và Bắc Trung bộ đã gây thiệt hại lớn cho người dân, chủ yếu tổn thất về xe ô tô và tài sản. Cụ thể, các doanh nghiệp bảo hiểm tạm thống kê được 2.653 vụ liên quan tới xe ô tô, thiệt hại ước tính khoảng 76 tỷ đồng.

Còn số liệu thống kê của Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên cho thấy, đợt mưa do hoàn lưu bão số 11 trên địa bàn tỉnh đã làm khoảng 12.600 ô tô, 39.800 xe máy và hàng trăm phương tiện khác bị ngập nước, ước tính chi phí sửa chữa hơn 1.200 tỷ đồng. Trong đó, có rất nhiều trường hợp chủ xe chưa tham gia bảo hiểm vật chất xe, không được bảo hiểm chi trả.

Chi phí khắc phục tổn thất gần 540 triệu đồng của chiếc XForce được cộng đồng mạng chia sẻ.

Trao đổi với Tạp chí Đầu tư Tài chính - VietnamFinance, đại diện của Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội (bảo hiểm BSH) cho biết, sau đợt mưa bão số 10, 11 và 12 vừa qua, hàng loạt xe ô tô bị ngập nặng, nhiều chiếc rơi vào tình trạng hư hỏng gần như hoàn toàn. Riêng BSH thống kê đến ngày 16/10 đã ghi nhận 509 hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm xe bị ngập nước do ảnh hưởng của hai cơn bão này.

Trong số đó, có những trường hợp chi phí sửa chữa gần bằng giá trị xe. Điển hình là một chiếc ô tô có giá trị khoảng 650 triệu đồng, nhưng báo giá sửa chữa lên tới 595 triệu đồng. Mức chi phí gần như tương đương giá trị tài sản.

Mức chi phí cao không phải hiếm gặp trong các vụ tổn thất do ngập nước

Theo đại diện BSH, mức chi phí cao như vậy không phải hiếm gặp trong các vụ tổn thất do ngập nước. Nguyên nhân là bởi xe ô tô, đặc biệt là các dòng xe đời mới hiện nay có cấu trúc điện tử phức tạp, hệ thống gồm nhiều thiết bị hộp điện điều khiển vận hành, cam 360, hệ thống an toàn túi khí - rada cảnh báo và các thiết bị nghe nhìn giải trí kết nối tích hợp nhiều tính năng.

Khi nước tràn vào, các bộ phận như hệ thống điện, điện tử, bo mạch điều khiển trung tâm, cảm biến, khởi động... thường bị hư hỏng, nổ mạch và ô xy hóa. Những linh kiện này không thể sửa chữa mà chỉ có thể thay mới hoàn toàn, kéo theo chi phí sửa chữa tăng mạnh.

Ngoài ra, nội thất xe như ghế, sàn, trần, các chi tiết da hoặc nỉ dễ bị ngấm nước, ẩm mốc, ám mùi, phải tháo rửa hoặc thay mới. Trường hợp nước tràn vào động cơ hoặc hộp số, nguy cơ “thủy kích” khiến tay biên cong, piston hỏng, động cơ mất khả năng vận hành là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Không có bảo hiểm, gần như mất trắng tài sản

Ông Bùi Đức Cường – Giám đốc Dịch vụ Thaco Giải Phóng, Hà Nội cho biết, Không chỉ chi phí tăng cao, các garage sửa xe cũng đang trong tình trạng quá tải nghiêm trọng sau bão, số lượng xe ngập nước đổ về xưởng sau bão số 10 và 11 tăng gấp 2 lần so với bình thường, có ngày cao điểm tiếp nhận tới 10 xe.

Xe ngập nước tưởng chỉ cần vệ sinh là xong, nhưng khi nước ngấm sâu vào mạch điện, bo điều khiển hay cảm biến, hư hỏng có thể xuất hiện sau vài ngày hoặc vài tuần, khiến quá trình sửa chữa phức tạp và tốn kém hơn nhiều. Một số dòng xe hiếm hoặc đời cũ, phụ tùng càng khó tìm và chi phí càng cao.

Chủ quan không tham gia bảo hiểm vật chất xe, nhiều chủ phương tiện gần như mất trắng tài sản.

Đại diện bảo hiểm BSH đánh giá, trong trường hợp không có bảo hiểm thiệt hại vật chất xe, toàn bộ chi phí sửa chữa, thay thế linh kiện sau khi xe bị ngập nước sẽ do chủ xe tự chi trả. Với những trường hợp như chiếc xe trị giá 650 triệu đồng nhưng chi phí sửa chữa lên tới 595 triệu đồng, giả sử không có bảo hiểm thiệt hại này gần như khiến chủ xe mất trắng giá trị tài sản.

“Bảo hiểm thiệt hại vật chất xe vì vậy được xem là một biện pháp bảo vệ thiết thực, giúp chủ xe an tâm hơn trước các rủi ro thiên tai, mưa bão hay ngập nước”, vị đại diện BSH nói thêm.

