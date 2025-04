Tình huống diễn ra vào khoảng 4 rưỡi ngày 12/4 ở Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc.

Ô tô lao thẳng vào nhà dân do trời quá tối

Theo dữ liệu camera hành trình của ô tô, chiếc xe đã di chuyển với tốc độ 50-60km/h trong điều kiện trời tối, không có đèn đường, nhưng tài xế chỉ bật chế độ đèn chiếu gần (đèn cốt), thay vì chế độ đèn chiếu xa (đèn pha) để đảm bảo khả năng quan sát. Hậu quả là chiếc ô tô đã lao thẳng vào một ngôi nhà bên đường.

Trong điều kiện trời tối, không có đèn đường, lái xe nên bật đèn pha để quan sát xa hơn đồng thời giảm tốc độ, tập trung quan sát khi lái xe phòng những tình huống bất ngờ có thể xảy ra.

Trong khi đó, với những ngôi nhà nằm đúng hướng xe lao tới ở ngã ba, đã có nhiều vụ tai nạn tương tự xảy ra ở Việt Nam và trên thế giới. Ngoài việc hệ thống đèn đường cần đảm bảo đầy đủ từ cơ quan chức năng, người dân có thể tự trang bị cho mình những đèn chớp tắt cảnh báo nguy hiểm để bật trước nhà khi trời tối.

Tác giả: Trần Hương t/h

Nguồn tin: kienthuc.vn