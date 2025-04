Ô tô lao thẳng vào gầm xe tải khiến 4 người tử vong tại chỗ

Your browser does not support the video tag.

Vụ tai nạn xảy ra vào ngày 5/4, trên đường cao tốc Bắc Marmara, quận Pendik, Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong clip, một chiếc xe ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm thẳng vào gầm chiếc xe tải đang dừng đỗ tại trạm thu phí.

Cú tông mạnh khiến chiếc ô tô biến dạng, mắc kẹt dưới gầm xe tải. Toàn bộ diễn biến vụ va chạm đã được camera giám sát ở gần đó ghi lại.

Hiện trường vụ tai nạn.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng cứu hộ đã được điều động tới hiện trường để giải cứu các nạn nhân ra khỏi xe.

Qua kiểm tra ban đầu, đội ngũ y tế xác định có 3 phụ nữ và một người đàn ông trên xe ô tô. Sau nhiều nỗ lực, đội cứu hỏa đã có thể đưa chiếc xe nằm dưới xe tải ra ngoài. Tuy nhiên, cả 4 người đều được tuyên bố đã tử vong tại hiện trường.

