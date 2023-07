Ô tô điện VinFast chiếm trọn cảm tình của khách Việt

Sau hai ngày 23-24/7, triển lãm “VinFast - Vì tương lai xanh” diễn ra tại Quảng trường 2-4, đường Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa, đã chính thức khép lại. Hàng nghìn người dân và du khách tại đây đã có cơ hội chiêm ngưỡng hệ sinh thái xe điện của VinFast, đặc biệt là mẫu xe đạp điện hoàn toàn mới, cùng hai ô tô VF 6 và VF 7.

Khu vực lái thử ô tô điện luôn đông đúc, bởi đây là dịp hiếm có thể trực tiếp trải nghiệm đầy đủ 4 mẫu ô tô điện đang “hot” trên thị trường, gồm VF 5 Plus, VF e34, VF 8 và VF 9. Trong đó, VF 9 được nhiều người đăng ký lái thử nhất vì sở hữu nhiều công nghệ và tính năng hiện đại. Xe trang bị động cơ điện công suất 402 mã lực và thời gian tăng tốc 0 - 100 km/h trong 7,5 giây.

Anh Thiên Anh (Ninh Thuận) đánh giá VinFast VF 9 tăng tốc ấn tượng và mọi tính năng hỗ trợ hiệu quả trong quá trình trải nghiệm. Điểm anh thích nhất là xe vận hành nhẹ nhàng, không mùi và không tiếng ồn, trong khi chiếc xe máy dầu mà anh đang sử dụng thì ngược lại: nặng nề, nhiều mùi hôi và ồn ào.

“Tôi thuộc nhóm khách hàng tiên phong, đã đặt cọc VF 9 ngay từ đợt đầu mở bán với giá hơn 1,5 tỷ đồng vì thấy con số này hợp lý. Đây không phải lần đầu lái dòng xe này, nhưng tôi vẫn lái thử thêm do trùng dịp du lịch Nha Trang cùng gia đình.

Tôi sống ở Phan Rang, thời tiết nắng nóng, nên hơi băn khoăn về trần kính toàn cảnh, nhưng tôi đã tìm hiểu kỹ, có thể mua thêm tấm nỉ hoặc không sử dụng trần kính, nên tôi vẫn giữ kế hoạch lấy xe vào cuối năm nay, hoặc sớm hơn nếu tài chính cho phép”, anh Thiên Anh nói.

Trong khi đó, anh Bảo Long, sống tại Hà Nội, tỏ ra thích thú với VinFast VF 8. “Tôi thấy xe có một vài điểm rất hay và tiện lợi là không cần đề máy như chiếc xe xăng mà tôi đang sử dụng, chỉ cần lên xe và đạp phanh là đi luôn, không cần đề nổ.

Đi xe điện cảm giác hiện đại, văn minh hơn hẳn vì không phải nổ máy, không mùi xăng dầu. So với xe xăng dầu cùng tầm giá, VinFast VF 8 nhìn sang trọng và nhiều tính năng hơn. Tôi chắc chắc chọn VF 8 khi đủ điều kiện”, anh Long chia sẻ.

Đến triển lãm để cân nhắc mua một mẫu xe nhỏ gọn, tiết kiệm chi phí nhiên liệu để vợ đi lại hàng ngày, anh Nguyễn Thành (Nha Trang) quyết định sẽ chọn VF 5Plus.

Sau khi lái thử cả VF 5 Plus và VF e34, anh Thành đánh giá: “Hai mẫu xe này có chất lượng hoàn thiện tốt và dễ sử dụng so với xe xăng cùng phân khúc mà tôi đã lái thử. Mọi thao tác điều khiển rất đơn giản, các chức năng bố trí thuận tiện và có thêm trợ lý ảo tiếng Việt nên phù hợp với chị em. Tôi đang nghiêng lựa chọn sang VF 5 Plus và sẽ sớm đưa ra quyết định trong tháng này”.

Không gian trưng bày VF 6 và VF 7 luôn chật kín người, bởi hai mẫu xe này nằm ở phân khúc SUV đô thị cỡ trung, phù hợp với thị hiếu của số đông. Cả hai mang điểm chung về thiết kế ấn tượng, tầm vận hành xa và khả năng tự hành cấp độ 2.

Với những khách hàng đã có dự tính mua xe điện từ trước, chính sách hậu mãi của VinFast khiến họ đến gần hơn với quyết định mua xe. Cụ thể, các mẫu xe điện VF e34, VF 8 và VF 9 được hưởng chính sách bảo hành lên đến 10 năm hoặc 200.000 km, và 7 năm hoặc 140.000 km đối với VF 5 Plus.

Trong thời gian bảo hành, nếu không may xe gặp lỗi bất tiện, chủ xe sẽ nhận được mức hỗ trợ 1 triệu đồng. Hoặc xe gặp lỗi không di chuyển được, hãng sẽ hỗ trợ 2 triệu đồng và toàn bộ chi phí sửa chữa. Trường hợp xe phải sửa chữa trên 3 ngày, mức hỗ trợ là 1 triệu đồng/ngày.

Bên cạnh đó là chính sách “Xe xịn không lo mất giá” được VinFast áp dụng cho khách hàng mua xe giai đoạn 2022 - 2024. Hãng cam kết giá trị mua lại sau 5 năm với tỉ lệ khấu hao năm đầu 10 - 15% tùy theo mẫu xe, từ năm thứ 2 trở đi khấu hao 6 - 8%.

“Chính sách hậu mãi của VinFast là độc nhất trên thị trường ô tô Việt Nam, giải quyết được nỗi lo thường trực về xe điện. Tôi nghĩ nhiều người sẽ bớt đắn đo để sớm đưa ra quyết định, ví dụ ngay như bản thân tôi”, anh Nguyễn Thành nhìn nhận.

Không đơn thuần mang đến cho người dùng những sản phẩm chất lượng, đáng tiền, VinFast còn chung tay cùng Quỹ “Vì tương lai xanh” góp phần tạo môi trường sống “xanh” và bền vững.

Mỗi xe bán ra, VinFast sẽ trích 1 triệu đồng vào quỹ, để phục vụ những hành trình xanh trên đất, dưới đại dương, trong bầu khí quyển, nâng cao nhận thức của cộng đồng, thúc giục từng cá nhân hành động ngay từ hôm nay vì ngày mai xanh cho các thế hệ tương lai.

Với dải sản phẩm thuần điện hoàn chỉnh, dịch vụ sau bán hàng vượt trội, kinh doanh hướng đến cộng đồng, VinFast đã chinh phục khách hàng trong nước và từng bước vươn tầm ra thế giới. Chuỗi Triển lãm “VinFast - Vì tương lai xanh” sẽ tiếp tục được tổ chức tại 8 tỉnh thành trên cả nước, góp phần lan tỏa lối sống xanh.

Tác giả: Bảo Anh

Nguồn tin: Báo VTC