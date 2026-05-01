Ô tô bị "vò nát" sau tai nạn liên hoàn, tài xế thoát chết

Ngày 5-5, Công an phường Phú Thượng (TP Hà Nội) đang phối hợp với lực lượng chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông vào sáng cùng ngày.

Chiếc ô tô bị "vò nát" sau tai nạn. Ảnh: M.T.

Theo đó, khoảng 9 giờ 45 phút ngày 5-5, ô tô con mang BKS 88A-531.xx do một tài xế điều khiển di chuyển trên đường Vành đai 3 trên cao (hướng Mai Dịch đi Đông Anh). Khi xe này di chuyển tới khu vực chân cầu Thăng Long (thuộc phường Phú Thượng, TP Hà Nội) thì xảy ra va chạm liên hoàn với nhiều ô tô khác đi cùng chiều.

Theo cảnh sát, vụ va chạm khiến chiếc ô tô con biển 88A bị tông bẹp rúm, kẹp giữa một xe ben và một xe tải. Tuy nhiên rất may mắn tài xế xe con chỉ bị xây xát nhẹ.

Người dân và cảnh sát đã hỗ trợ đưa nam tài xế rời khỏi chiếc ô tô an toàn.

Sau khi nhận tin báo, Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Hà Nội) cử cán bộ tới hiện trường, phối hợp với Công an phường Phú Thượng bảo vệ hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Vụ va chạm liên hoàn khiến giao thông qua khu vực bị ùn ứ.

Tác giả: Nguyễn Hưởng

Nguồn tin: Báo Người lao động