Nước mắt người mẹ khi con trai nhận bản án chung thân vì ma tuý

Ma lực của ma tuý khiến con trai sa ngã

Phiên toà xét xử sơ thẩm hình sự Nguyễn Tiến Hoá, SN 1987, trú tại thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh về tội Mua bán trái phép chất ma tuý có rất nhiều người thân và bạn bè tham dự. Bà N.T.M., SN 1961, mẹ của Hoá cũng được người thân dìu đến phiên toà. Nhìn thấy Hoá, người mẹ rưng rưng nước mắt. Kể từ ngày Hóa bị bắt, bà M. hiếm có cơ hội được gặp con trai.

Tiếng mở khoá còng lốc cốc, khô khốc cũng là lúc phiên toà bắt đầu. Đứng trước bục khai báo, Nguyễn Tiến Hoá thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Được biết, nam thanh niên này sinh ra ở thị trấn Tây Sơn, huyện miền núi Hương Sơn. Hoá là con thứ 2 trong gia đình có ba anh chị em. Bị cáo từng là niềm hy vọng sẽ thành chỗ dựa vững chắc cho người mẹ sau khi bố qua đời. Vì nhiều lý do nên mãi đến 36 tuổi, nam thanh niên này vẫn chưa lập gia đình. Điều này cũng khiến cho gia đình lo lắng.

Nguyễn Tiến Hoá thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Để có thêm thu nhập trang trải cho cuộc sống, Hoá thường xuyên qua nước Lào để làm việc. Trong thời gian này, Hoá quen biết với những tên “đầu sỏ” trong đường dây mua bán ma tuý. Ma lực của đồng tiền từ ma tuý mang lại khiến Hoá mờ mắt, sa vào con đường tội lỗi.

Theo đó, năm 2020, Nguyễn Tiến Hoá làm việc tại Lào thì quen biết 2 người đàn ông tên Tu và Tủa (người Lào, không rõ lai lịch, địa chỉ). Hoá biết Tu có ma tuý bán nên trao đổi số điện thoại để liên lạc. Vào ngày 27/6, Tủa gọi cho Hoá nói có người ở Việt Nam muốn mua mặt hàng này. Một lúc sau, người khách đó gọi điện cho Hoá đặt mua 2 bánh heroin, 30 gói ma tuý hồng phiến.

Có khách đặt hàng, Hoá gọi điện cho Tu đặt mua 2 bánh heroin với giá 8.000USD và 30 gói hồng phiến giá 80 triệu đồng. Tu hẹn Hoá giao ma tuý ở xã Sơn Kim, huyện Hương Sơn. Sau đó, Hoá gọi điện cho người mua thống nhất giá 2 bánh heroin 350 triệu đồng và 30 gói hồng phiến 120 triệu đồng. Tối 30/6, Hoá đi lấy ma tuý từ Tu và mang về nhà mình cất giữ.

Đến 5h ngày 1/7, Hoá đưa ma tuý bắt xe buýt ra Tp.Vinh giao cho khách. Đến 7h10 cùng ngày, Hoá gặp người đàn ông ở cổng bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An. Cả hai cùng lên xe ô tô đến 1 khách sạn trên địa bàn để giao ma tuý. Khi Hoá và người đàn ông đó đang giao dịch ma tuý thì bị Công an Nghệ An ập vào bắt quả tang với tổng số lượng ma tuý 1.256,7 gam. Lợi dụng sơ hở, người đàn ông đi cùng Hoá chạy ra ngoài hành lang nhảy xuống đường tẩu thoát.

Với số lượng hàng cực lớn, Nguyễn Tiến Hoá bị phía viện KSND đề nghị mức án chung thân về tội Mua bán chất ma tuý.

Và nước mắt của người mẹ

Tại phiên toà, Hoá thành khẩn thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Nam bị cáo xin HĐXX giảm nhẹ tội để có cơ hội làm lại cuộc đời và phụng dưỡng mẹ già.

Giờ nghị án, Nguyễn Tiến Hoá quay người xuống nói chuyện với mẹ, người thân và bạn bè. Nam bị cáo cũng gửi lời xin lỗi đến mẹ và gia đình. Chỉ vì hám lợi mà bị cáo phải trả cái giá quá đắt, khiến mẹ và người thân phải buồn lòng. Cuộc nói chuyện tại chốn pháp đình tuy ngắn ngủi, nhưng ai cũng rưng rưng nước mắt. Mẹ dặn dò Hoá giữ gìn sức khoẻ, cải tạo tốt để có cơ hội về làm lại cuộc đời. Người mẹ già không quên dặn Hoá đừng lo cho bà.

HĐXX bước vào tuyên án, Hoá quay người lên đưa tay cho cán bộ dẫn giải mở còng. Bị cáo lấy tay lau vội hai dòng nước mắt. Có lẽ giờ đây, nam thanh niên này mới thấm thía cái giá phải trả cho hành vi phạm tội của mình.

Người mẹ già gắng chạy theo Hoá để dặn dò thêm,....



Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tiến Hoá tù chung thân về tội Mua bán trái phép chất ma tuý. Nghe bản án dành cho mình, đôi mắt Hoá đỏ hoe. Bị cáo ngoan ngoãn đưa tay vào còng để theo cán bộ về trại giam. Người mẹ cố gắng chạy theo Hoá, nam bị cáo dặn dò mẹ đừng lo cho mình mà hãy tự chăm sóc bản thân cho thật tốt. Đường về của Hoá trở nên mịt mù hơn bao giờ hết. Cơ hội phụng dưỡng mẹ của Hoá chắc cũng không còn nữa,…

Tác giả: Hà Thị Hằng

Nguồn tin: nguoiduatin.vn