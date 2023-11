Lắp camera, dựng "chuồng cọp" để mở… đại lý ma túy

Khoảng 12h ngày 17/11, tại nhà Nguyễn Thị Khuyên, SN 1967, ở khu phố chùa Dận, phường Đình Bảng, Công an TP Từ Sơn, Bắc Ninh phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh phá chuyên án, bắt quả tang Lưu Thị Ánh Tuyết, SN 1998, ở phường Thị Cầu, TP Bắc Ninh về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Nguyễn Thị Khuyên.

Lưu Thị Ánh Tuyết.

Lực lượng Công an thu giữ tang vật.

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 8 gói nhỏ heroin, 2 túi ma túy đá, 50 viên ma túy ngựa và 400 nghìn đồng.

Your browser does not support the video tag.

Theo Công an, Khuyên là đối tượng nghiện ma túy và đã có 2 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy. Để đối phó với lực lượng Công an, Khuyên lắp đặt hệ thống camera quanh nhà, gia cố cửa chắc chắn với nhiều thanh chắn như chuồng cọp. Khi bị bắt giữ, Khuyên và Tuyết đã chống trả và ra sức tẩu tán tang vật.

Tác giả: Phương Thủy

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân