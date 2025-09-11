Lá tía tô và công dụng giảm cảm trong dân gian

Lá tía tô - thảo dược dân gian giàu dưỡng chất

Tía tô thuộc họ bạc hà, có hai loại chính là lá xanh và lá tía. Cây thường cao từ 60-90 cm, dễ trồng và phát triển tốt trên nhiều loại đất. Lá tía tô chứa nhiều dưỡng chất thiết yếu, đồng thời hạt còn được ép lấy dầu giàu chất béo lành mạnh và vitamin. Trong ẩm thực, lá tía tô thường dùng ăn sống, nấu súp, làm salad hoặc kèm sushi.

Công dụng trong điều trị cảm mạo

Ở Việt Nam, từ lâu lá tía tô đã được xem là vị thuốc trị cảm mạo phong hàn - với các triệu chứng như ho, nghẹt mũi, nhức đầu, đặc biệt ở trẻ em. Theo Đông y, lá tía tô có tính ấm, giúp phát tán phong hàn, hỗ trợ hô hấp, giảm ho và làm cơ thể toát mồ hôi để hạ sốt. Ngoài ra, dược liệu này còn được cho là giúp lưu thông khí, giảm căng thẳng, ổn định tinh thần.

Lá tía tô là loại rau gia vị rất phổ biến và có lợi cho sức khỏe

Nhiều lợi ích khác cho sức khỏe

Các nghiên cứu hiện đại chỉ ra rằng, lá và hạt tía tô còn mang lại nhiều lợi ích khác:

Tim mạch: giúp điều hòa cholesterol, ngăn ngừa xơ vữa động mạch, đột quỵ.

Tinh thần: giàu chất chống oxy hóa, có tác dụng cải thiện tâm trạng, giảm lo âu.

Miễn dịch: hỗ trợ tăng sức đề kháng, hạn chế viêm nhiễm.

Tiêu hóa: giảm đầy hơi, buồn nôn, viêm dạ dày.

Hô hấp: chiết xuất tía tô có thể làm dịu triệu chứng cảm lạnh, dị ứng, viêm phế quản, hen suyễn.

Da và răng miệng: nhờ đặc tính kháng khuẩn, tía tô giúp giảm mụn, bảo vệ da khỏi tia UV, ngăn ngừa sâu răng.

Giàu dinh dưỡng, dễ sử dụng

Trong 100 gam lá tía tô chỉ chứa khoảng 1 gam chất béo, chủ yếu là chất béo không bão hòa, có lợi cho tim mạch. Ngoài ra, lá còn cung cấp protein, vitamin và chất chống oxy hóa. Đây là lý do tía tô vừa được coi là thực phẩm bổ dưỡng, vừa là thảo dược có giá trị trong y học cổ truyền.

Tác giả: Chung Thủy (Tổng hợp)

Nguồn tin: vov.vn