Clip: Khoảnh khắc xe khách lật nghiêng đâm vào dải phân cách, xoay 180 độ khiến 3 người tử vong tại chỗ

Your browser does not support the video tag.

Vài khoảng 1h ngày 8/2 tại Km 1269+250m trên tuyến quốc lộ 1 thuộc thôn Hòa Hiệp, xã Xuân Thịnh, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên, xe khách để tên Tân Kim Chi mang BKS 50H- 355.47 (loại xe 54 ghế ngồi; chưa rõ tài xế điều khiển; chạy tuyến Đà Nẵng - Đà Lạt) chạy theo hướng Bắc - Nam đến khu vực trên thì tự đâm vào dải phân cách.

Vụ tai nạn làm 3 người chết (gồm chị Đỗ Thị Kim C., 34 tuổi, trú thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng và 2 người chưa rõ nhân thân). Nhiều người trên xe bị thương (chưa rõ số lượng và nhân thân); thiệt hại tài sản chưa xác định, xe khách bị hư hỏng nặng.

Trả lời báo chí, đại diện xe khách Tân Kim Chi cho biết ôtô bị nạn chạy tuyến Đà Nẵng - Đà Lạt (Lâm Đồng). Nhà xe đang phối hợp cơ quan chức năng hỗ trợ đưa các nạn nhân bị thương đến bệnh viện. Về số lượng hành khách trên xe, đơn vị đang rà soát vì quá trình đặt vé có nhiều người hủy.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.

Tác giả: Minh Hà (T/h)

Nguồn tin: gocnhinphaply.nguoiduatin.vn