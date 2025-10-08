Nữ sinh Nghệ An vượt qua gần 6.000 tân sinh viên trở thành Thủ khoa đầu vào Học viện Tài chính năm 2025

Tại chương trình chào mừng tân sinh viên CQ63, Nguyễn Thị Hằng cùng các tân sinh viên xuất sắc được lãnh đạo Học viện Tài chính trao bằng khen, trao học bổng khuyến khích học tập, ghi nhận những nỗ lực trong học tập của các em.

Nguyễn Thị Hằng (thứ hai từ phải qua) được lãnh đạo Học viện Tài chính trao bằng khen tại chương trình chào mừng tân sinh viên CQ63. Ảnh: Đào Loan

“Mọi thứ đều phải đánh đổi bằng mồ hôi và sức lực”

Trước đó ở kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, Nguyễn Thị Hằng đạt 28 điểm khối A00 (Toán - Lý - Hóa) . Em từng đạt giải Ba học sinh giỏi cấp tỉnh môn Hóa học, điểm trung bình chung học tập 3 năm THPT đều đạt 9,1. Hằng trúng tuyển vào ngành Kế toán của Học viện Tài chính, theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT.

Trao đổi với phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân, Hằng tâm sự, em sinh ra và lớn lên tại một vùng quê nghèo thuộc xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương (cũ) của tỉnh Nghệ An (nay là xã Bích Hào, tỉnh Nghệ An). Xã Thanh Tùng trước đây là vùng đất khó khăn bậc nhất huyện Thanh Chương, địa hình vừa đồi núi, vừa thấp trũng, “chưa nắng đã hạn, chưa mưa đã ngập”. Nhưng người dân nơi đây luôn rất nỗ lực, kiên cường và chăm chỉ.

Gia đình Hằng mưu sinh bằng nghề nông, bố mẹ quanh năm lam lũ với đồng ruộng, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời để 3 anh em Hằng có đủ bữa ăn, đủ sách vở đi học. Ngoài các vụ mùa chính, bố lại đi làm thêm công việc phụ hồ.

Hằng nhớ như in hình ảnh bàn tay sưng đỏ, nứt nẻ của bố trong những lần xi măng “ăn tay”. Rồi bố cũng làm cả bốc vác keo thời vụ để có thêm thu nhập trang trải. Bố đi làm vất vả, nên mẹ phải tần tảo quán xuyến mọi việc trong nhà, từ chăm lo con cái đến tất cả công việc lớn nhỏ khác.

Em Nguyễn Thị Hằng, tân sinh viên ngành Kế toán, Học viện Tài chính. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Chính những khó nhọc của bố mẹ đã giúp Hằng sớm hiểu rằng không có gì là dễ dàng, mọi thứ đều phải đánh đổi bằng mồ hôi và sức lực. Và cũng chính sự kiên cường ấy của bố mẹ, sự đồng lòng vươn lên khó khăn của những con người nơi đây đã tiếp thêm cho em nguồn động lực, tinh thần nỗ lực, không dễ dàng bỏ cuộc.

“Em luôn tự nhắc nhở bản thân phải thật kiên trì và mạnh mẽ, cố gắng học tập tốt để không phụ công sức và sự kỳ vọng mà bố mẹ đã dành cho em, để sau này có thể góp sức làm rạng danh vùng đất thân thương này”, Hằng chia sẻ.

Do gia đình không khá giả nên từ nhỏ, Hằng không học thêm ở các trung tâm mà chỉ học qua thầy cô trên lớp. Nữ sinh chia sẻ, giai đoạn khó khăn nhất đối với em là thời điểm ôn thi tốt nghiệp THPT. Áp lực lớn nhất đến từ chính bản thân em, khiến có lúc tinh thần xuống cấp nghiêm trọng.

“Lúc đó em mông lung lắm. Em không biết bản thân nên làm gì tiếp theo, lo sợ lỡ kết quả không đạt được như mong muốn thì sao. Sau đó, nhờ sự động viên từ bố mẹ, những lần tâm sự, những lời chia sẻ từ thầy cô, bạn bè xung quanh đã tiếp cho em rất nhiều động lực. Em đã vực dậy ý chí, đặt cho mình một mục tiêu điểm số cụ thể, rồi lập kế hoạch, phân chia thời gian rõ ràng”, Hằng kể.

Kết quả vượt ngoài kỳ vọng khi em không những trúng tuyển vào Học viện Tài chính mà còn trở thành một trong những Thủ khoa đầu vào của nhà trường.

“Khi biết mình là Thủ khoa, em thực sự vui mừng và xúc động. Đó là kết quả của bao ngày tháng nỗ lực, học tập chăm chỉ. Em vô cùng biết ơn thầy cô, gia đình, bạn bè đã luôn ở bên động viên”, Hằng nói.

Hằng cùng gia đình trong lễ tốt nghiệp THPT. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Bí quyết học tập là lập kế hoạch rõ ràng, phân bổ thời gian hợp lý

Chia sẻ về lý do chọn đăng ký xét tuyển vào Học viện Tài chính, Hằng tâm sự, em yêu thích Học viện Tài chính bởi đây là một trong những ngôi trường hàng đầu về đào tạo kinh tế - tài chính tại Việt Nam, với chương trình học chất lượng cao, giảng viên giàu kinh nghiệm và cơ sở vật chất hiện đại, giúp sinh viên phát triển toàn diện.

Hằng lựa chọn ngành Kế toán, bởi tính ứng dụng thực tế, giúp em hiểu rõ hơn về quản lý tài chính doanh nghiệp và góp phần vào sự phát triển kinh tế. Ngành học này này cũng phù hợp với sở thích phân tích số liệu và thế mạnh về khả năng logic của em, đồng thời mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp ổn định cho tương lai.

“Em biết ơn quê hương Nghệ An đã khơi dậy niềm đam mê học tập và Học viện Tài chính là nơi lý tưởng để em tiếp tục nuôi dưỡng điều đó”, Hằng nói.

Theo nữ sinh, bí quyết học tập của em trong những năm phổ thông là lập kế hoạch rõ ràng, phân bổ thời gian hợp lý giữa các môn và nghỉ ngơi để tránh kiệt sức. Em thường học theo chủ đề, kết hợp lý thuyết với bài tập thực hành và sử dụng sơ đồ tư duy để ôn tập. Em cũng tham gia các khoá học trên mạng, đa dạng nguồn tài liệu tham khảo để có những phương pháp nhanh và hiệu quả nhất.

Hằng thường duy trì thói quen học 4-5 giờ mỗi ngày, xen kẽ với thể dục nhẹ như chạy bộ để giữ tinh thần tỉnh táo. Em cũng có nhóm học với bạn bè để trao đổi kiến thức, giúp củng cố và phát hiện lỗ hổng kịp thời.

Trong giai đoạn ôn thi căng thẳng, nữ sinh cố gắng giữ sức khỏe bằng cách ngủ đủ giấc, ăn uống lành mạnh và thỉnh thoảng nghe nhạc để thư giãn. Em tin rằng tinh thần tích cực rất quan trọng, nên luôn tự nhủ: “Cứ cố gắng hết sức, kết quả sẽ xứng đáng”.

Hằng cùng các bạn nhận Giấy khen tại Trường THPT Đặng Thai Mai. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Nguyễn Thị Hằng cùng các thành viên đội tuyển tham dự kỳ thi học sinh giỏi tỉnh Nghệ An môn Hóa lớp 12. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Việc trở thành Thủ khoa đầu vào là niềm vinh dự lớn, nhưng với Hằng cũng là áp lực rất lớn, bởi cách học trên đại học khác rất nhiều so với cấp 3. Bên cạnh đó, em cũng phải cạnh tranh với các bạn xuất sắc từ khắp nơi trên cả nước. Nữ sinh nhìn nhận, không ai có thể mang lại động lực bằng chính mình, do đó em luôn dặn bản thân phải tự giác, cố gắng, bền bỉ gấp trăm lần so với những năm học phổ thông để xứng đáng với danh hiệu này.

Mục tiêu trước mắt của Hằng là tốt nghiệp loại giỏi, đạt các học bổng và cải thiện tiếng Anh để mở rộng cơ hội học tập và nghề nghiệp.

Hằng chia sẻ, một trong những người truyền cảm hứng sâu sắc nhất tới em chính là người bác ruột. Suốt những năm phổ thông, bác không chỉ hỗ trợ em về tài chính, giúp em có tiền mua sách vở và tập trung học tập, mà còn là người dẫn đường, tiếp thêm ngọn lửa quyết tâm trong em. Bác thường dặn dò: “Học là cách duy nhất để đổi đời, khó khăn đến đâu cũng phải cố gắng”. Những lời nói ấy không chỉ động viên mà còn khắc sâu vào tâm trí Hằng, trở thành kim chỉ nam mỗi khi em đối mặt với thử thách.

“Mỗi khi mệt mỏi hay muốn bỏ cuộc, em nhớ đến ánh mắt tin tưởng và lời khuyên chân thành của bác, điều đó giúp em lấy lại sức mạnh và tự tin bước tiếp trên con đường chinh phục mục tiêu vào Học viện Tài chính. Em thực sự biết ơn bác, vì không có sự hỗ trợ và truyền cảm hứng ấy, em khó có thể đi xa như hôm nay”, Hằng bày tỏ.

Đưa ra lời khuyên tới thí sinh xét tuyển đại học năm tới, Hằng cho rằng các bạn trước tiên cần xác định ngành học mình yêu thích. Hãy tìm hiểu kỹ về ngành và trường để có động lực học tập, không nên chạy theo xu hướng nếu bạn không thực sự đam mê. Bên cạnh đó, hãy học có kế hoạch. Phân bổ thời gian hợp lý, tập trung vào điểm mạnh và cải thiện điểm yếu. Không nên học dồn một lúc mà hãy ôn tập thường xuyên, đều đặn.

Thủ khoa Học viện Tài chính cũng nhắn nhủ, việc giữ sức khỏe và tinh thần tốt rất quan trọng. Ôn thi có thể căng thẳng, nhưng nên ngủ đủ, ăn uống lành mạnh và tìm cách thư giãn như trò chuyện với bạn bè, nghe nhạc,... Tinh thần tích cực sẽ giúp bạn học tốt hơn.

Đặc biệt, hãy biết cách tận dụng sự hỗ trợ. Hãy hỏi thầy cô, bạn bè nếu gặp khó khăn. Các nguồn tài liệu online hoặc sách tham khảo cũng rất hữu ích.

Cuối cùng, hãy tin vào bản thân và kiên trì. “Em tin rằng chỉ cần các bạn cố gắng, kết quả sẽ đến”, Hằng chia sẻ.

Tác giả: Nguyễn Liên

Nguồn tin: daibieunhandan.vn