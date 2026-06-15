Chỉ đạo quyết liệt, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án phòng, chống ngập úng đô thị trên địa bàn các phường thuộc thành phố Vinh (cũ)

Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các Sở, ngành: Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Công ty Cổ phần quản lý và phát triển hạ tầng đô thị Vinh.

Quang cảnh cuộc họp

Triển khai 08 dự án khắc phục, phòng chống ngập trên địa bàn các phường Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Hưng, Vinh Phú và Vinh Lộc

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Đức An báo cáo tiến độ triển khai các dự án phòng, chống ngập úng đô thị trên địa bàn các phường thuộc thành phố Vinh (cũ)

Theo báo cáo, căn cứ các Quyết định: Số 1726/QĐ-UBND ngày 28/4/2026, số 1305/QĐ-UBND ngày 06/4/2026 của UBND tỉnh phê duyệt chủ trương và dự kiến kinh phí thực hiện các nhiệm vụ khắc phục, phòng chống ngập trên địa bàn các phường Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Hưng, Vinh Phú và Vinh Lộc, qua rà soát, hiện trên địa bàn thành phố Vinh cũ có 08 dự án đang triển khai.

Đối với nhóm 05 dự án do UBND tỉnh giao trực tiếp cho Sở Xây dựng, hiện đã có 01 dự án được phê duyệt và đang đăng tải hồ sơ mời thầu, 02 dự án đã thẩm định xong để trình phê duyệt và 02 dự án còn lại đang trong quá trình thẩm định. Đối với 03 dự án chuyển giao, có 01 dự án đang trình thẩm định cập nhật giá dự toán và 02 dự án đang làm thủ tục lập bản vẽ thi công cùng điều chỉnh tổng mức đầu tư.

Về tình hình thực hiện các dự án, nhiệm vụ khắc phục, phòng chống ngập trên địa bàn các phường Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Hưng, Vinh Phú và Vinh Lộc gồm: Sửa chữa hệ thống thoát nước đường Võ Nguyên Hiến, đường Đặng Thái Thân ra hồ cá Cửa Nam, đường 72m (đoạn từ đường Lê Nin đến đường Trương Văn Lĩnh); Sửa chữa hệ thống hố thu nước nước ngăn mùi bị hư hỏng trên các phường Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Hưng, Vinh Phú và Vinh Lộc đang thẩm định; dự kiến trình Sở Tài chính và UBND tỉnh phê duyệt vào ngày 16/6.

Về dự án Nạo vét bùn hệ thống mương thoát nước và hố thu nước 30 tuyến đường để xử lý chống ngập úng cục bộ trên địa bàn các phường Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Hưng, Vinh Phú và Vinh Lộc; hiện Sở Xây dựng đang làm việc với Sở Tài chính để trình UBND tỉnh phê duyệt.

Dự án Sửa chữa hệ thống cửa phai tiêu úng Cầu đen; Cửa phai số 6, số 7 dọc sông Vinh và cửa phai trạm bơm Bến Thủy, phường Trường Vinh đang thẩm định; dự kiến trình Sở Tài chính và UBND tỉnh phê duyệt vào ngày 16/6.

Dự án Mua máy phát điện dự phòng cho các trạm bơm tiêu úng phường Trường Vinh, Thành Vinh đã thẩm định xong; dự kiến trình Sở Tài chính và UBND tỉnh phê duyệt trong ngày hôm nay 15/6.

Dự án Nạo vét hồ điều hòa trạm bơm tiêu úng Phía Nam (Cầu Đen) và hồ điều hòa trạm bơm tiêu úng Đông Nam (Bến Thủy), phường Trường Vinh; đang trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây lắp; dự kiến triển khai thi công hiện trường vào ngày 10/7.

03 dự án được chuyển giao từ UBND phường Trường Vinh về Sở gồm: Dự án Âu chứa nước, trạm bơm tiêu úng khu vực chợ Vinh và vùng phụ cận (giai đoạn 1) đã được UBND thành phố Vinh (cũ) phê duyệt dự án có tổng mức đầu tư 37,396 triệu đồng với nguồn vốn từ nguồn ngân sách thành phố Vinh. Hiện Sở Xây dựng đang trình thẩm định và phê duyệt điều chỉnh cơ cấu các khoản mục chi phí trong dự toán xây dựng dự án.

Dự án Nâng cấp công suất trạm bơm tiêu Đông Nam (Trạm bơm Bến Thuỷ) từ 5,58m3/s (khoảng 20.000 m3/h) lên 11,1m3/s (khoảng 40.000 m3/h, UBND thành phố Vinh (cũ) đã phê duyệt dự án có tổng mức đầu tư là 23,384 triệu đồng với nguồn vốn từ ngân sách thành phố Vinh. Dự án Nâng công suất trạm bơm tiêu Phía Nam (trạm bơm Cầu Đen) nâng công suất từ 56.000 m3/h lên 67.600 m3/h, UBND thành phố Vinh (cũ) đã phê duyệt dự án có tổng mức đầu tư là 27,868 triệu đồng với nguồn vốn từ nguồn ngân sách thành phố Vinh. Hai dự này đang làm thủ tục để trình phê duyệt bước bản vẽ thi công.

Đẩy nhanh tiến độ, tăng ca tăng kíp, hoàn thành các dự án trước mùa mưa bão

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Hiện các nhiệm vụ, dự án phòng chống ngập úng cơ bản đang được triển khai theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh. Tuy nhiên, một số dự án vẫn đang trong quá trình thẩm định, hoàn thiện hồ sơ, do đó cần sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh và sự phối hợp của các đơn vị để bảo đảm hoàn thành trước mùa mưa bão năm 2026.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền phát biểu

Qua nghe báo cáo và ý kiến phát biểu của các Sở, ngành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền nghiêm khắc phê bình Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan chưa tập trung chỉ đạo quyết liệt, để xảy ra tình trạng chậm trễ kéo dài từ khi có chủ trương vào tháng 4 đến nay mới chỉ có 01 dự án chuẩn bị đấu thầu, 04 dự án còn lại vẫn đang trong quá trình trình duyệt thủ tục. Để chấn chỉnh tình trạng này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu sau khi có chủ trương, toàn bộ thủ tục phải được hoàn thiện và trình duyệt, tuyệt đối không được để kéo dài. Tỉnh sẽ thành lập đoàn kiểm tra đồng loạt tiến độ thực hiện các dự án vào trước ngày 15/7 để giám sát chặt chẽ việc thực thi của các đơn vị.

Đối với dự án sửa chữa hệ thống thoát nước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị thi công tăng cường làm việc ngày đêm, tổ chức làm ba ca liên tục, chủ động nghiên cứu các phương án linh hoạt để đẩy nhanh tốc độ giải phóng mặt bằng và thi công. Các dự án còn lại khẩn trương đẩy nhanh việc hoàn thiện toàn bộ các thủ tục về tư vấn và thẩm định chuyên ngành để đảm bảo chậm nhất trước ngày 10/7 phải lựa chọn xong nhà thầu; đồng thời yêu cầu nhà thầu cam kết nhân lực và thiết bị, đẩy nhanh tiến độ nhằm đảm bảo hoàn thành dứt điểm toàn bộ công trình trong khoảng thời gian từ 20 – 25/8.

Đối với phương án sửa chữa, bảo dưỡng các trạm bơm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị khẩn trương mời các chuyên gia cơ khí, tư vấn và đội ngũ sản xuất trực tiếp vào cuộc, tuyệt đối không ngồi chờ thủ tục tư vấn rườm rà làm chậm trễ tiến độ. Chậm nhất trước ngày 25/6, Sở Xây dựng phải trình đề xuất cụ thể về danh mục sửa chữa, bảo dưỡng đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

Đối với công tác quản lý đô thị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu bên cạnh việc triển khai các dự án trên, các đơn vị phải tiếp tục rà soát toàn diện hệ thống phòng, chống ngập úng đô thị trên địa bàn các phường thuộc thành phố Vinh (cũ) để bổ sung nạo vét, kiên cố hóa mương rãnh tại những vị trí cần thiết. Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Môi trường xây dựng cơ chế quản lý đồng bộ công tác vệ sinh môi trường và thoát nước.

Nhấn mạnh trách nhiệm trước tỉnh nếu để xảy ra ngập úng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở tổ chức họp rà soát thủ tục, xây dựng kế hoạch chi tiết, trực tiếp làm việc với các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, tăng ca tăng kíp với mục tiêu là đảm bảo an toàn và không để xảy ra tình trạng ngập lụt trong mùa mưa bão năm nay.

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn