Nghệ An: Con đường bị lấn chiếm và hành trình đòi quyền lợi của người dân qua 3 đời Chủ tịch xã

Theo phản ánh của bà Nhung, năm 1998 gia đình bà nhận chuyển nhượng thửa đất số 188, tờ bản đồ số 4 từ ông Thái Huy Phúc, diện tích hơn 1.000m². Sau đợt đo đạc địa chính năm 2010, thửa đất này được đổi thành thửa số 65, tờ bản đồ số 42. Trong suốt thời gian sinh sống tại đây, gia đình bà sử dụng một tuyến đường rộng 4m, dài khoảng 30m nối từ đường chính của thôn vào nhà. Con đường đã tồn tại ổn định từ nhiều năm trước và là lối đi duy nhất để tiếp cận thửa đất.



Năm 2016, gia đình bà Nhung chuyển sang sinh sống tại một thửa đất liền kề. Không lâu sau đó, hộ gia đình ông Tám đưa vật liệu xây dựng đến tập kết trên tuyến đường nói trên. Nghĩ rằng đây chỉ là việc sử dụng tạm thời nên gia đình bà không có ý kiến phản đối, thậm chí còn tạo điều kiện vì tình làng nghĩa xóm.



Để thuận tiện đi lại, gia đình bà mở một lối đi tạm khác trên phần đất đang ở và vẫn thường xuyên qua lại để chăm sóc vườn tược tại thửa đất cũ.

Mọi việc chỉ thực sự phát sinh vào năm 2021 khi gia đình bà làm thủ tục chuyển nhượng thửa đất cho con. Lúc này, bà mới phát hiện thửa đất không còn lối đi hợp pháp nên không thể hoàn tất các thủ tục liên quan. "Tôi đã nhiều lần trao đổi với gia đình ông Tám, đề nghị trả lại hiện trạng con đường cũ nhưng không được chấp thuận. Thậm chí còn xảy ra những lời lẽ thách thức, đe dọa", bà Nhung cho biết.



Theo bà Nhung, phía gia đình ông Tám cho rằng diện tích đất thực tế của họ bị thiếu so với diện tích được cấp trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên không đồng ý trả lại phần diện tích đang được sử dụng làm nơi tập kết vật liệu xây dựng. "Từ đó đến nay, gia đình tôi liên tục gửi đơn kiến nghị lên UBND xã. Vụ việc đã đi qua 3 nhiệm kỳ Chủ tịch UBND xã nhưng vẫn chưa được giải quyết dứt điểm", bà Nhung bức xúc.



Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Quang, Trưởng thôn xóm 5 cho biết nguyên nhân sâu xa của vụ việc bắt nguồn từ những bất cập trong quá trình mua bán, đo đạc đất đai trước đây. Theo ông Quang, thời điểm các hộ dân mua đất, tuyến đường trục chính của khu vực chưa được mở rộng như hiện nay. Sau này khi đường được nâng cấp, mở rộng, diện tích thực tế của một số hộ bị thiếu so với diện tích đã mua. Bên cạnh đó, việc đo đạc ngày trước chủ yếu thực hiện thủ công bằng dây nên khó tránh khỏi sai số.

Thông báo giải phóng mặt bằng đường đi của UBND xã Văn Kiều.

Làm việc với phóng viên, đại diện UBND xã Văn Kiều cho biết địa phương xác định khu vực này trước đây có tồn tại tuyến đường đi. Điều này được thể hiện trên bản đồ 299 cũng như các hồ sơ đo đạc qua nhiều thời kỳ. Ông Nguyễn Quang Chương, Trưởng phòng Kinh tế xã Văn Kiều cho hay: Địa phương đang xây dựng kế hoạch phối hợp với các cơ quan chuyên môn, lực lượng công an, Mặt trận Tổ quốc và Văn phòng Đăng ký đất đai để kiểm tra thực địa, xác định mốc giới và bàn giao cho các hộ dân sử dụng theo đúng quy định. Quan điểm của địa phương là giải quyết vụ việc dựa trên hồ sơ, tài liệu và căn cứ pháp luật hiện hành. Nếu các bên còn có ý kiến hoặc phát sinh khiếu nại, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục xem xét theo trình tự pháp luật.



Tuy nhiên, điều khiến gia đình bà Nhung chưa đồng tình là chính quyền địa phương từng ban hành văn bản yêu cầu giải phóng phần đường bị lấn chiếm nhưng đến nay vẫn chưa được thực hiện trên thực tế. Cụ thể, ngày 13/01/2026, UBND xã Văn Kiều đã ban hành Thông báo số 05/TB-UBND do ông Nguyễn Phấn Khởi, Phó Chủ tịch UBND xã ký về việc giải phóng mặt bằng tuyến đường đi vào hộ gia đình ông Doãn Hữu Văn (chồng bà Nhung) tại xóm 5.



Thông báo nêu rõ: “Qua cắm mốc giới tại thực địa theo bản đồ cho thấy hiện có một số vật liệu như đá, cát được đổ trên một phần tuyến đường đi, nằm dọc phía Nam con đường. Để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của hộ gia đình bà Nguyễn Thị Nhung và tạo điều kiện cho việc đi lại được thuận lợi, UBND xã Văn Kiều thông báo: Yêu cầu các hộ gia đình có vật liệu xây dựng đang tập kết trên phần đường đi nói trên khẩn trương bốc dở, di chuyển toàn bộ vật liệu, trả lại hiện trạng tuyến đường theo đúng mốc giới đã cắm. Thời gian thực hiện từ ngày 11/01/2026 đến ngày 16/01/2026. Sau thời gian trên, nếu các hộ gia đình không thực hiện, UBND xã sẽ tiến hành xử lý theo quy định”.



Dẫu vậy, nhiều tháng đã trôi qua kể từ thời điểm hết hạn thông báo, tuyến đường vẫn chưa được giải phóng hoàn toàn. Vụ việc tiếp tục kéo dài, trong khi gia đình bà Nhung vẫn kiên trì chờ đợi một lời giải cuối cùng cho con đường đã gắn bó với họ suốt hàng chục năm qua.





Tác giả: PV

Nguồn tin: lsvn.vn