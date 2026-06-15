Người dân lo lắng trước hiện tượng cá chết ở đập thủy lợi

Theo phản ánh của người dân xóm Tân Tiến, thời gian gần đây một dòng nước từ khu vực đồi núi chảy về đập thủy lợi Ba Tru bất ngờ chuyển màu đục bất thường.



Không chỉ thay đổi màu sắc, dòng nước còn phát ra mùi hôi khiến người dân sống gần khu vực bị ảnh hưởng.



Cùng với hiện tượng nước đổi màu, nhiều loại cá trong đập thủy lợi cũng chết và nổi lên mặt nước. Tình trạng này kéo dài nhiều ngày, gây tâm lý lo lắng cho người dân địa phương.



Ông Nguyễn Văn Sơn, trú xóm Tân Tiến, cho biết hiện tượng cá chết xuất hiện khoảng một tuần nay. Xác cá nổi rải rác trên mặt nước, bốc mùi khó chịu, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của các hộ dân quanh khu vực.

Cá chết nổi rải rác trên mặt đập thủy lợi Ba Tru những ngày gần đây.

“Người dân rất băn khoăn vì chưa biết nguyên nhân từ đâu. Trước đây khu vực này chưa từng xảy ra tình trạng tương tự”, ông Sơn chia sẻ.



Đập thủy lợi Ba Tru hiện là nguồn cung cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp cho nhiều diện tích canh tác trên địa bàn. Vì vậy, việc xuất hiện dòng nước có dấu hiệu bất thường cùng hiện tượng cá chết hàng loạt khiến người dân lo ngại chất lượng nguồn nước có thể bị tác động.



Trước thực trạng trên, người dân mong muốn các cơ quan chức năng sớm vào cuộc kiểm tra, lấy mẫu đánh giá chất lượng nước, xác định nguyên nhân để có biện pháp xử lý kịp thời, tránh ảnh hưởng đến môi trường và hoạt động sản xuất của bà con.



Trao đổi với PV, lãnh đạo UBND xã Tân Kỳ cho biết chính quyền địa phương đã tiếp nhận phản ánh của người dân và đang phối hợp kiểm tra, xác minh vụ việc.



Theo vị lãnh đạo này, qua nắm bắt ban đầu, hiện tượng nước đổi màu và cá chết tại đập thủy lợi Ba Tru là có thật.



Chính quyền đang rà soát, làm rõ nguồn phát sinh dòng nước bất thường, đồng thời xác minh thông tin liên quan đến khả năng có hoạt động xả thải từ một doanh nghiệp trên địa bàn để làm căn cứ xử lý theo quy định.

Tác giả: Xuân Thao

Nguồn tin: congly.vn