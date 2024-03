Nữ sinh Kinh tế được mệnh danh "tiên nữ mukbang", ngoài 20 tuổi đã tậu xế hộp tiền tỷ

Your browser does not support the video tag.

Quỳnh Trương đang là sinh viên năm cuối trường Đại học Kinh tế Quốc dân (Hà Nội). Nữ sinh quê Nghệ An từng được biết đến khi đạt nhiều thành tích học tập nổi bật (đạt 27,25 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, học sinh trường THPT Chuyên Phan Bội Châu - trường chuyên nổi tiếng của Nghệ An, HSG cấp tỉnh Nghệ An năm lớp 9...).

Chia sẻ về cơ duyên đến với công việc sáng tạo nội dung trên Tiktok, Quỳnh cho biết: "Trong một lần đi ăn, mình quay video và đăng tải lên TikTok, không ngờ video trở thành xu hướng trên mạng xã hội". Sau đó, cô làm nhiều clip tương tự và nhận thấy rất nhiều người quan tâm về nội dung như vậy, từ đó cô quyết định phát triển công việc theo hướng này.

Làm sáng tạo nội dung giúp Quỳnh Trương được nhiều người biết đến và có nguồn thu nhập ổn định. Đầu tháng 2 vừa qua, cô đã khoe chiếc xe ô tô mới tậu khiến dân tình đồn đoán TikToker có thu nhập "khủng".

Trước thông tin này, Quỳnh bật cười nói: "Mình cũng không biết mức "khủng" của mỗi người sẽ là bao nhiêu nhưng thực sự thu nhập đến từ TikTok cũng khá lớn, mang lại cho các TikToker rất nhiều những cơ hội để làm việc và kiếm tiền. Mình nghĩ, nếu thực sự cố gắng chăm chỉ thì việc gì cũng sẽ mang đến thu nhập" khủng" thôi".

Ngoài những điều tích cực, Quỳnh Trương cũng đối mặt với những ý kiến trái chiều. Được chú ý nhất là nghi vấn các video cắt ghép, cô chỉ nhai chứ không nuốt. Đáp trả nghi vấn này, cô khẳng định mình ăn và không hề nhả thức ăn. Vì thời lượng video có hạn nên cô chỉ tập trung chọn những cảnh đẹp mắt, tạo hiệu ứng tốt với người xem.

"Mọi người biết đến mình là một TikToker nhưng sự thực thì mình không lướt TikTok quá nhiều và cũng không biết về những câu chuyện trên đó. Về phần mình, những tranh cãi, ồn ào bảo không quan tâm thì cũng không hẳn nhưng mình không để tâm lắm. Mình chỉ tập trung vào việc mình làm và làm thôi". Quỳnh nói.

Hiện nay, bên cạnh làm sáng tạo nội dung, Quỳnh Trương còn là người mẫu ảnh tự do. Vừa học vừa làm khiến cô khá bận rộn, ít thời gian nghỉ ngơi. "Để cân bằng mọi việc thì khó nhưng cách mình vẫn luôn làm là sử dụng tối đa thời gian một ngày của mình để phân chia học và làm nhưng vẫn có thời gian nghỉ ngơi. Có những hôm mình quay chụp cả ngày, tối về dựng, chỉnh sửa video, làm việc với nhãn hàng xong xuôi mới vào bàn và học đến sáng. Nói chung là mình cũng phải đánh đổi nhiều", cô nàng tâm sự.

Trong thời gian tới, Quỳnh Trương vẫn tiếp tục theo đuổi công việc sáng tạo nội dung trên đa nền tảng và đặt ra những mục tiêu mới. Cô sẵn sàng làm mới bản thân, thử sức ở những lĩnh vực khác bởi cô cho rằng, bí quyết để đạt được thành công chính là sự chăm chỉ, có tư duy tốt và kiên trì.

