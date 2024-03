Nữ quân nhân và loạt phụ nữ lái xe vi phạm nồng độ cồn

Xử phạt kịch khung một phụ nữ vi phạm nồng độ cồn: Ngày 22/2, UBND tỉnh Đắk Nông đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính với bà N.T.H. (38 tuổi, ngụ phường Nghĩa Đức, TP Gia Nghĩa) tổng cộng 51 triệu đồng. Trong đó, bà H. bị phạt 35 triệu đồng do điều khiển ô tô trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,4 mg/1 lít khí thở; 11 triệu đồng do không có giấy phép lái xe; 5 triệu đồng do không chấp hành hiệu lệnh của CSGT. (Ảnh minh họa)