Nữ diễn viên 44 tuổi làm mẹ đơn thân nói một nỗi oan từng chịu

Mới đây, chương trình Chị em gỡ rối đã lên sóng với sự tham gia của diễn viên Dương Cẩm Lynh, 44 tuổi đang làm mẹ đơn thân. Tại chương trình tuần này, nữ diễn viên đóng vai trò cố vấn giúp các nhân vật gỡ rối chuyện gia đình.

Nhân vật đầu tiên gửi thư tới chương trình là chị X với câu chuyện mẹ chị phát hiện bị mất một chiếc vòng tay bằng vàng. Cả gia đình tìm kiếm khắp phòng nhưng không thấy. Nghi ngờ nhanh chóng dồn về người em dâu, người thường xuyên xếp mùng mền cho mẹ mỗi sáng và cũng là người rất nhiệt tình trong gia đình.

Chị X trực tiếp gặp em dâu và nói: "Nếu mà có lỡ lấy thì cho mẹ xin lại". Tuy nhiên, em dâu quả quyết khẳng định mình không lấy. Đến chiều, em dâu cùng chồng là em trai ruột của chị mang đến đền cho mẹ một chiếc lắc tay khác. Khi được hỏi: "Nếu mà em không lấy thì mắc gì em phải đền?", người em ruột trả lời: "Thì thôi coi như em lấy đi".

Tối đó khi giăng mùng cho mẹ ngủ, chị X phát hiện chiếc vòng vàng cũ nằm bên trong giường. Lúc này, cả mẹ và chị đều rơi vào bối rối, không biết phải mở lời xin lỗi em dâu như thế nào.

Dương Cẩm Lynh bày tỏ: "Đây là một vấn đề rất thực tế và chính tôi cũng từng trải qua.

Trong trường hợp này, nếu ở vị trí người em dâu thì tôi sẽ không làm như vậy, vì làm như thế sẽ khiến mọi người càng nghĩ mình có lấy. Mọi thứ cần phải rõ ràng và không nên xử lý theo cách đó.

Đừng để một phán xét vội vàng phá vỡ niềm tin gia đình, cũng không nên nhận sai nếu mình không làm. Tôi rất sợ phán xét sai. Bản thân tôi từng bị nghi oan và chấp nhận thiệt thòi để đổi lấy bình yên cho gia đình".

MC Phương Uyên hỏi diễn viên Dương Cẩm Lynh: "Nếu nhận ra sự nghi ngờ của mình là không chính đáng thì sẽ chọn cách nào để hàn gắn?".

Dương Cẩm Lynh nhận định: "Nếu là tôi, tôi sẽ ngồi lại, rủ nhau đi ăn, giải thích rõ ràng, xin lỗi thẳng thắn và cởi mở mọi vấn đề".

Nhân vật thứ hai gọi điện đến chương trình là chị T. Chị T cho biết, gia đình đông người nên mỗi tối sau khi đi bán hàng về, chồng chị thường cất tiền vào tủ đầu giường và sáng hôm sau kiểm tra lại. Gần đây, anh phát hiện tiền bị hụt vài triệu, có lần lên đến gần 10 triệu đồng. Vợ chồng sinh nghi và quyết định lắp camera trong phòng.

Khi xem lại camera, họ bàng hoàng phát hiện người lấy tiền chính là cháu trai đang học lớp 12. Hai vợ chồng lặng lẽ kể lại sự việc với mẹ. Bà nói: "Thôi coi như bỏ qua, để mẹ nói chuyện với nó, đừng nói với ba nó, ba nó đánh nó chết". Chị T cho biết mình thực sự không biết phải xử lý thế nào.

Dương Cẩm Lynh nghe xong câu chuyện liền lên tiếng: "Tôi gặp rất nhiều tình huống như vậy và luôn sợ mình nghĩ sai về người khác. Phải quan sát kỹ, xem đó là nhất thời hay là thói quen, để kịp thời giải quyết. Tôi sợ phán xét sai và luôn cho người khác cơ hội".

Tác giả: Tùng Ninh

Nguồn tin: Thanh niên Việt