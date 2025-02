Nữ MC đài MBC tự tử để lại thư tuyệt mệnh 17 trang: Cảnh sát bắt đầu điều tra nạn bắt nạt

Theo Allkpop, ngày 3-2, Cảnh sát quận Mapo, Seoul xác nhận đang tiến hành điều tra sơ bộ về cáo buộc quấy rối nơi làm việc liên quan đến Oh Yoanna - cựu phát thanh viên Đài MBC, qua đời vào tháng 9-2024. Trước đó, vào ngày 23-1, gia đình cố phát thanh viên đệ đơn kiện một số đồng nghiệp của Oh Yoanna. Về phía đài MBC, đại diện phủ nhận thông tin nữ phát thanh viên báo cáo việc bị bắt nạt cho trưởng bộ phận. Đồng thời, lập ủy ban điều tra sự thật để điều ra về nguyên nhân Oh Yoanna qua đời. Oh Yoanna sinh năm 1996, gia nhập MBC vào tháng 5-2021. Cô bắt đầu nổi tiếng sau khi xuất hiện trong chương trình You Quiz on the Block vào năm 2022.