MC Thảo Vân đến thăm NSND Công Lý dịp giáp Tết: Một chi tiết nhỏ nói lên mối quan hệ hiện tại

Mới đây, trên trang cá nhân, Ngọc Hà Lê - vợ NSND Công Lý chia sẻ đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Thảo Vân cùng Thu Hương của đài VTV3 tới nhà thăm nam nghệ sĩ nhân dịp giáp Tết Nguyên đán Ất Tỵ.

Ngọc Hà Lê để lại dòng trạng thái: "Cảm ơn chị Thảo Vân và chị Thu Hương VTV3 lên thăm cụ Lý!".

Nhân dịp giáp Tết, Thảo Vân qua nhà thăm NSND Công Lý

Dù chỉ là đoạn clip ngắn chưa đầy 20 giây, nhưng công chúng vẫn có thể dễ dàng nhận thấy mối quan hệ hiện tại giữa Công Lý và vợ cũ Thảo Vân vô cùng tốt đẹp dựa vào 1 hành động.

Theo đó, khi tới này, Thảo Vân thoải mái ngồi cạnh và liên tục hỏi thăm tình hình sức khỏe của Công Lý. Cả hai vừa trò chuyện vừa tươi cười vui vẻ, dường như không hề có khoảng cách. Về phần bà xã Công Lý, cô cũng rất thoải mái khi quay lại những khoảnh khắc ấm cúng này giữa chồng và Thảo Vân.

Thực tế, đây không phải lần đầu tiên Thảo Vân sang thăm Công Lý nhân dịp Tết. Mỗi năm cứ vào thời điểm này, nữ MC đều cùng bạn bè hoặc con trai tới hỏi thăm tình hình sức khỏe của Công Lý.

Sau khi ly hôn với MC Thảo Vân, NSND Công Lý nên duyên cùng bà xã hiện tại là Ngọc Hà Lê. Cặp đôi kết hôn vào tháng 1/2021. Vợ Công Lý được nhận xét là người chu đáo, quan tâm và luôn chăm sóc chồng. Trong thời gian chồng đau ốm, Ngọc Hà Lê luôn ở bên cạnh chăm sóc. Đặc biệt, MC Thảo Vân và Ngọc Hà Lê có mối quan hệ thân thiết với nhau khi thường xuyên tương tác qua lại trên mạng xã hội.

Thảo Vân thường xuyên qua nhà thăm Công Lý mỗi dịp năm mới

