Nữ hiệu phó và hiệu trưởng trong vụ 40 học sinh ngộ độc là bà con thân tộc

Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Kim Thủy nơi hiệu trưởng và nữ hiệu phó là anh em con chú bác - Ảnh: QUỐC NAM

Ngày 30-9, ông Đặng Văn Dương - Chủ tịch UBND xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị - xác nhận nữ hiệu phó Đỗ Thị Hồng Huế và ông Đỗ Văn Mỹ - Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Kim Thủy - có mối quan hệ là bà con ruột thịt.

Cụ thể, ông Mỹ là anh con bác ruột của bà Huế.

Bà Đỗ Thị Hồng Huế được điều động về công tác tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Kim Thủy từ nhiều năm trước, khi đơn vị này còn thuộc UBND huyện Lệ Thủy (cũ).

Theo phản ánh của nhiều giáo viên, mối quan hệ này đã tạo nên nhiều vấn đề bất thường tại trường học. Đáng chú ý, thời điểm năm học 2023 - 2024, bà Huế được ông Mỹ - với tư cách hiệu trưởng, đồng thời là chủ tịch hội đồng thi đua khen thưởng của trường - ký xếp loại "hoàn thành tốt nhiệm vụ". Trong khi thời điểm đó bà Huế đang bị huyện Lệ Thủy kỷ luật mức khiển trách vì hành vi "chiếm giữ tài sản người khác".

Bà Huế cũng được ông Mỹ giao toàn bộ việc quản lý bếp ăn bán trú của học sinh trong khi bếp ăn không được ai giám sát, kiểm tra mỗi ngày.

Vào thời điểm xảy ra vụ ngộ độc, đoạn clip quay tại phòng y tế cho thấy bà Huế chỉ đạo không cho đưa học sinh đi bệnh viện.

Cụ thể, sau đề nghị của nhân viên y tế học đường (với hiệu trưởng và hiệu phó) về việc cho học sinh đi bệnh viện, bà Huế nói: "Anh để nguyên tại chỗ. Em khẳng định 100% các em không bị sao cả. Không đưa đi viện. Mình hiệu trưởng hiệu phó mình phải xử lý công việc. Các em bình thường. Để đó. Không có vấn đề chi hết".

Đoạn clip cũng thể hiện rõ tại hiện trường có mặt ông Mỹ nhưng bà Huế là người đưa ra quyết định và phải hơn một giờ sau, khi hàng chục phụ huynh nghe tin con bị ngộ độc chạy ùa vào phòng y tế gây sức ép thì bà Huế mới đồng ý cho đưa học sinh đi viện.

Liên quan đến việc này, ông Dương cho biết UBND xã cũng đã nhận được đơn của công dân phản ánh những vấn đề bất thường tại trường, trong đó có việc bao che dung túng của hiệu trưởng và hiệu phó bằng mối quan hệ bà con thân tộc.

Cũng theo ông Dương, việc bố trí hiệu trưởng và hiệu phó là bà con thân tộc là của thời còn huyện cũ. "Sắp tới UBND xã sẽ thành lập đoàn kiểm tra những nội dung trong đơn và sẽ có hướng xử lý", ông Dương nói.

Tác giả: Quốc Nam

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ