Vụ 40 học sinh nhập viện: Nữ phó hiệu trưởng từng bị kỷ luật vì "cầm nhầm" điện thoại

Phó hiệu trưởng Đỗ Thị Hồng Huế (bìa trái) đến thăm các em học sinh tại bệnh viện

Ngày 1-10, nhiều thông tin liên quan đến bà Đỗ Thị Hồng Huế - Phó hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc (PTDT) bán trú Tiểu học Kim Thủy, xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị - tiếp tục được dư luận quan tâm, sau sự cố 40 học sinh của trường phải nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm.

Theo hồ sơ, tháng 10-2023, Chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy (cũ) đã ra quyết định kỷ luật bà Đỗ Thị Hồng Huế bằng hình thức khiển trách trong thời hạn 12 tháng. Nguyên nhân, bà Huế bị Công an huyện thời điểm đó - xử phạt vi phạm hành chính về hành vi "chiếm giữ tài sản của người khác".

Sự việc xuất phát từ việc bà Đỗ Thị Hồng Huế "cầm nhầm" một chiếc điện thoại của người dân tại quán ăn ở thị trấn Kiến Giang (cũ). Sau khi chủ nhân trình báo, cơ quan công an vào cuộc xác minh, bà Huế mới thừa nhận rồi trả lại tài sản cho khổ chủ và bị lập biên bản xử phạt sau đó.

Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy - nơi bà Đỗ Thị Hồng Huế công tác

Trong một diễn biến khác, UBND xã Kim Ngân đã tiếp nhận nhiều đơn tố cáo liên quan đến bà Huế. Các đơn thư, trong đó có cả đơn chính danh do giáo viên ký tên, phản ánh nhiều vấn đề như: quản lý bếp ăn bán trú thiếu minh bạch, vi phạm văn hóa công sở, chiếm dụng tài sản và tài chính công đoàn, thậm chí tình trạng "gia đình trị" trong bộ máy nhà trường.

Các giáo viên cho rằng ông Đỗ Văn Mỹ - Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy và bà Đỗ Thị Hồng Huế - Phó bí thư chi bộ, phó hiệu trưởng, vốn là anh em con chú bác ruột. Mối quan hệ thân tộc này khiến công tác quản lý, đặc biệt là bếp ăn bán trú, thiếu sự giám sát và minh bạch.

Theo đơn tố cáo, toàn bộ khâu nhập thực phẩm, kiểm soát chất lượng, chế biến đều do bà Huế quyết định, không có tổ kiểm thực hay sự tham gia của giáo viên khác.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ trách nhiệm tập thể và cá nhân liên quan.

Như Báo Người Lao Động liên tục phản ánh, ngày 26-9, sau bữa sáng với bánh tày, 40 học sinh của trường xuất hiện triệu chứng đau bụng, nôn ói và phải đưa đến Bệnh viện Đa khoa Lệ Thủy cấp cứu. Sau điều trị, sức khỏe các em đã ổn định và xuất viện, nhưng vụ việc khiến phụ huynh hoang mang, nhiều gia đình chưa cho con trở lại lớp. Chính quyền địa phương đã phải huy động các ban ngành, lực lượng công an, biên phòng và trưởng bản đến từng hộ dân vận động học sinh đi học lại. Vụ ngộ độc tập thể này đặt ra lo ngại về quy trình kiểm soát thực phẩm tại các trường bán trú vùng sâu, nơi học sinh gần như phụ thuộc hoàn toàn vào bữa ăn của nhà trường.

Tác giả: Hoàng Phúc

Nguồn tin: Báo Người Lao Động