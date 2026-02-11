Nữ diễn viên U50 đắt show bậc nhất màn ảnh Việt

Ở ngưỡng U50, Hồng Ánh gây bất ngờ khi "phủ sóng" liên tục trong 6 dự án điện ảnh lớn chỉ trong thời gian ngắn. Con số ấy đủ để đưa Hồng Ánh trở thành nữ nghệ sĩ đắt show của màn ảnh Việt trong năm 2026, đồng thời khẳng định vị thế hiếm hoi của một diễn viên thực lực vẫn đang ở giai đoạn sung sức với nghề, trải dài từ chính kịch, tâm linh, tội phạm đến màu sắc lịch sử đen tối, một con số hiếm hoi ngay cả với những ngôi sao trẻ.

Nữ diễn viên trở lại một cách điềm tĩnh và chắc chắn, khẳng định tên tuổi bằng năng lực diễn xuất đã được kiểm chứng cùng sự hiện diện dày đặc trong các dự án điện ảnh quan trọng.

Hồng Ánh trong Ai thương ai mến. Ảnh: NSX.

Khởi đầu năm 2026, Hồng Ánh xuất hiện trong Ai Thương Ai Mến, bộ phim mở màn phòng vé Việt năm mới. Nữ diễn viên đảm nhận vai Thương khi đã về già. Dù chỉ xuất hiện ở phần cuối phim, nhân vật của chị vẫn để lại dư vị cảm xúc sâu lắng nhờ lối diễn tiết chế, ánh mắt trầm tĩnh và cách truyền tải cảm giác từng trải của một người phụ nữ đi qua nhiều biến động đời sống. Không cần thoại nặng nề hay bi kịch hóa cảm xúc, sự hiện diện của Hồng Ánh mang lại cảm giác câu chuyện được khép lại một cách trọn vẹn.

Tạo hình vai diễn bà hầu đồng của Hồng Ánh trong Con kể ba nghe. Ảnh: NSX.

Ngay sau đó, nữ diễn viên tiếp tục gây chú ý trong Con kể ba nghe với hình tượng bà hầu đồng mang màu sắc tâm linh và bí ẩn. Nhân vật không giữ vai trò trung tâm nhưng lại tạo ra bầu không khí bất an, ám ảnh xuyên suốt phim. Chỉ bằng ánh nhìn và giọng nói trầm, Hồng Ánh khiến vai diễn trở thành một mảnh ghép khó quên.

Bước sang tháng 3/2026, Hồng Ánh tiếp tục xuất hiện trong Tài, dự án do Mai Tài Phến đạo diễn và Mỹ Tâm sản xuất. Dù vai diễn vẫn đang được giữ kín, nhưng chỉ qua giọng thoại và những hình ảnh first look đầu tiên, khán giả đã phần nào cảm nhận được hình tượng một "chị đại" giang hồ trầm lặng, sắc lạnh, một dạng vai không mới với điện ảnh thế giới nhưng vẫn là thử thách thú vị trong sự nghiệp của nữ diễn viên. Đây cũng là dự án cho thấy Hồng Ánh ngày càng được các nhà làm phim trẻ tin tưởng giao phó những vai mang tính chiều sâu, không lệ thuộc tuổi tác hay ngoại hình.

Ở Tài và Đại Tiệc Trăng Máu 8, nữ diễn viên bước hẳn vào vùng tối điện ảnh với những nhân vật sắc lạnh, gai góc và đầy ám ảnh.

Không dừng lại ở đó, dịp lễ 30/4, Hồng Ánh tái xuất trong Đại Tiệc Trăng Máu 8 của đạo diễn Phan Gia Nhật Linh tiếp tục cho thấy khả năng biến hóa của Hồng Ánh. Nhân vật của chị là một mắt xích quan trọng trong bữa tiệc tâm lý đầy mâu thuẫn, góp phần tạo nên không khí căng thẳng, ngột ngạt đặc trưng của bộ phim này.

Đáng chú ý nhất là vai nữ chính trong Anh hùng, nơi Hồng Ánh tái hợp với đạo diễn Võ Thạch Thảo và bạn diễn Thái Hòa. Đây được xem là vai diễn xương sống trong chuỗi dự án năm nay, hứa hẹn tiếp tục khẳng định chiều sâu diễn xuất và bản lĩnh nghề nghiệp của nữ diễn viên U50.

Hồng Ánh trong Madames thanh sắc. Ảnh: NSX.

Đỉnh cao trong chuỗi dự án năm 2026 của Hồng Ánh chính là Madames Thanh Sắc, dự kiến ra rạp tháng 6. Lấy bối cảnh Sài Gòn năm 1963, bộ phim đặt Hồng Ánh vào vai Madame Sắc, bà chủ vũ trường Kim Đô quyền lực, đầy toan tính, đối đầu trực diện với Thanh Hằng trong vai đại mỹ nhân Cầm Thanh.

Tạo hình búi tóc cao, áo dài kín đáo, trang sức kim cương cùng ánh mắt thâm trầm khiến Madame Sắc hiện lên như biểu tượng của một tầng lớp phụ nữ vừa sang trọng vừa nguy hiểm. Đây là lần hiếm hoi sau nhiều năm, Hồng Ánh trở lại với một vai diễn trung tâm mang màu sắc lịch sử u ám, được kỳ vọng sẽ trở thành dấu mốc mới trong sự nghiệp.

Sự phủ sóng của Hồng Ánh trong năm 2026 không phải là hiện tượng nhất thời mà là kết quả của hành trình làm nghề bền bỉ, nghiêm túc suốt gần ba thập kỷ. Ở tuổi U50, chị vẫn chọn dấn thân, làm mới mình và khẳng định giá trị bền vững của một diễn viên thực lực. Năm 2026 vì thế trở thành một dấu mốc đặc biệt, nơi Hồng Ánh không chỉ "đắt show" mà còn tiếp tục là gương mặt khó thay thế của điện ảnh Việt.

Tác giả: Tùng Lâm (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn