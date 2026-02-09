Nữ diễn viên rời showbiz, công khai yêu Cao Thái Sơn 3 ngày rồi kết thúc, giờ muốn làm điều này?

Angela Phương Trinh (tên thật Lê Ngọc Phương Trinh, sinh năm 1995) từng là một trong những gương mặt diễn viên nhí nổi bật của màn ảnh Việt. Cô tham gia nghệ thuật từ rất sớm và ghi dấu ấn qua loạt phim truyền hình ăn khách như Mùi ngò gai, Kính vạn hoa, Bà mẹ nhí…, được khán giả yêu mến nhờ ngoại hình sáng và lối diễn tự nhiên.

Khi trưởng thành, Angela Phương Trinh tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực giải trí nhưng cũng trở thành cái tên thường xuyên xuất hiện trên mặt báo bởi những ồn ào liên quan đến phong cách thời trang táo bạo, phát ngôn gây tranh cãi và đời sống cá nhân. Từ khoảng năm 2018, nữ diễn viên dần rút lui khỏi showbiz, ít tham gia các dự án phim ảnh và sống kín tiếng hơn so với giai đoạn trước.

Angela Phương Trinh từng là một trong những mỹ nhân của showbiz Việt.

Angela Phương Trinh và Cao Thái Sơn

Sau một thời gian dài gần như "ở ẩn", đầu năm 2022, Angela Phương Trinh bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý khi công khai mối quan hệ tình cảm với ca sĩ Cao Thái Sơn. Tuy nhiên, mối quan hệ này chỉ kéo dài trong thời gian rất ngắn. Chỉ sau 3 ngày công khai hẹn hò, cả hai xác nhận đã ngừng tìm hiểu và quyết định dừng lại ở mối quan hệ bạn bè, tri kỷ.

"Trinh vẫn thần tượng ở anh, vẫn quan tâm cuộc sống của nhau như những người bạn ở đời, và hơn thế nữa là mối duyên tri kỷ khó tìm, một người bạn lành mà trên đường đời Trinh được gặp", Angela Phương Trinh từng chia sẻ.

Sau ồn ào tình cảm ngắn ngủi, Angela Phương Trinh tiếp tục duy trì cuộc sống khá khép kín, ít xuất hiện trong các sự kiện giải trí. Thay vào đó, cô tập trung vào việc kinh doanh, xây dựng hình ảnh cá nhân trên mạng xã hội và theo đuổi lối sống mà bản thân cho là phù hợp.

Hình ảnh nam tính hiện tại của Angela Phương Trinh.

Khoảng một năm trở lại đây, Angela Phương Trinh tiếp tục gây chú ý khi xuất hiện với hình ảnh nam tính. Nữ diễn viên thường lựa chọn phong cách ăn mặc mạnh mẽ, trung tính, để tóc ngắn, tập luyện thể hình và xây dựng vóc dáng săn chắc. Trên mạng xã hội, cô nhiều lần sử dụng cách xưng hô "anh" khi livestream khiến cư dân mạng không khỏi bàn tán.

Trước những đồn đoán xoay quanh việc "muốn làm đàn ông" hay chuyển đổi giới tính, Angela Phương Trinh chưa từng đưa ra tuyên bố chính thức nào nhưng cách cô thể hiện thì khiến không ít người bất ngờ.

