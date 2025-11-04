Nữ ‘đại gia’ thủy sản bị cáo buộc hủy hoại tài sản

Bị cáo Vững bị tuyên 6 tháng tù hưởng án treo - Ảnh: THANH HUYỀN

Cưa cây, đập tường trong phần đất tranh chấp

Theo cáo trạng, ngày 18-4-2021, bà Âu Ngọc Vững (TP Cà Mau cũ) đến khu đất đang tranh chấp với ông C. ở phường 6, TP Cà Mau cũ. Tại đây, bà bị cáo buộc đã chỉ đạo người cháu và một số thanh niên chặt 3 cây dừa, 2 cây sao, đồng thời đập gãy 2 trụ đá, 1 vách tường và 1 lối đi. Đây là những tài sản được cho rằng thuộc quyền quản lý, sử dụng của ông C..

Ba ngày sau, bà Vững tiếp tục chỉ đạo tài xế lái xe cuốc san lấp mặt bằng, cắm trụ bê tông trên lối đi vừa bị đập phá. Cơ quan chức năng định giá thiệt hại hơn 35,7 triệu đồng.

Tại phiên tòa, bị cáo và luật sư bào chữa cho rằng bà Vững chỉ kêu người cắt hai "cây dừa lão" do gia đình trồng vì lo ngại trái khô rơi gây nguy hiểm, còn việc cạy lối đi để cắm trụ bê tông chỉ nhằm ngăn người khác lấn chiếm đất.

Bị cáo khẳng định không chặt cây dừa thứ ba, không cưa hai cây sao, cũng không đập vách tường của bị hại. Theo bà, có thể "một người thứ ba" đã làm những việc này để vu oan.

Tòa tuyên phạt tù treo, buộc bồi thường hơn 35 triệu đồng

Người bào chữa cho bị cáo lập luận rằng chưa có chứng cứ trực tiếp chứng minh bà Vững thực hiện hành vi hủy hoại tài sản, đồng thời cho rằng nguồn gốc tài sản cũng chưa được làm rõ. Tuy nhiên đại diện viện kiểm sát đề nghị tòa tuyên bị cáo phạm tội và xử phạt từ 1 đến 2 năm cải tạo không giam giữ.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo đã xâm phạm quyền sở hữu tài sản của người khác, cần xử lý nghiêm để răn đe.

Tuy nhiên khi lượng hình, tòa xem xét các tình tiết giảm nhẹ: bị cáo phạm tội lần đầu, mức độ vi phạm không nghiêm trọng, có nhiều đóng góp cho địa phương và từng được UBND tỉnh Bạc Liêu cũ và nhiều tổ chức tặng bằng khen vì có thành tích đóng góp cho sự phát triển của địa phương.

Bà Vững cho rằng do gia đình ông C. xây hàng rào và lối đi trên phần đất tranh chấp nên bà mới cạy đá để cắm cọc bảo vệ đất - Ảnh: CTV

Kết thúc phiên tòa, hội đồng xét xử tuyên phạt 6 tháng tù treo với bà Vững, thời gian thử thách 1 năm tính từ ngày tuyên án sơ thẩm, đồng thời buộc bà Vững phải bồi thường cho bị hại hơn 35 triệu đồng.