Nữ "ca sĩ giàu nhất Việt Nam" công khai hình ảnh bố mẹ chồng: Mối quan hệ ra sao?

Hà Phương sinh năm 1972, là em gái của danh ca Cẩm Ly và ca sĩ Minh Tuyết. Từ nhỏ, cô đã sớm bộc lộ năng khiếu ca hát và tham gia nhiều chương trình văn nghệ. Những năm 1990, Hà Phương là một trong những gương mặt quen thuộc của sân khấu ca nhạc trong nước trước khi sang Mỹ định cư và phát triển sự nghiệp tại thị trường hải ngoại. Cô ghi dấu với loạt ca khúc mang âm hưởng dân ca, trữ tình và thường xuyên xuất hiện trong các chương trình lớn phục vụ cộng đồng người Việt.

Dù hoạt động nghệ thuật không quá ồn ào, Hà Phương vẫn duy trì được vị thế riêng trong lòng khán giả. Sau khi kết hôn với doanh nhân Chính Chu – một tỷ phú hoạt động trong lĩnh vực đầu tư tài chính tại Mỹ – cuộc sống của nữ ca sĩ càng nhận được nhiều sự quan tâm. Kể từ đó, cô được truyền thông trong nước nhắc đến với danh xưng "ca sĩ giàu nhất Việt Nam". Gia đình nữ ca sĩ được cho là sở hữu khối tài sản đáng mơ ước với biệt thự, siêu xe, du thuyền và nhiều tài sản giá trị khác.

Hà Phương (áo dài vàng) cùng chồng là tỷ phú Chính Chu bên bố mẹ chồng (ngồi thứ hai và thứ ba từ trái qua).

Hà Phương bên chồng, em gái Minh Tuyết và hai con gái. Nữ ca sĩ giấu mặt các con.

Tuy nhiên, không chỉ gây chú ý bởi cuộc sống thượng lưu, Hà Phương còn nhận được thiện cảm bởi cách ứng xử trong gia đình chồng. Đầu năm 2026, cô tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày cưới cho bố mẹ chồng. Đáng chú ý, đây cũng được xem là lần hiếm hoi nữ ca sĩ công khai hình ảnh bố mẹ chồng trước truyền thông và công chúng. Sự kiện quy tụ đông đủ con cháu, bạn bè thân thiết, thể hiện sự trân trọng của Hà Phương dành cho đấng sinh thành của chồng.

Trong những chia sẻ tại buổi tiệc, nữ ca sĩ bày tỏ sự ngưỡng mộ trước cuộc hôn nhân bền chặt kéo dài sáu thập kỷ của bố mẹ chồng. Cô xem đó là hình mẫu lý tưởng về tình yêu và sự đồng hành lâu dài.

"Bí quyết hạnh phúc từ bố mẹ chồng chính là sự bao dung và tôn trọng lẫn nhau. Nhìn bố mẹ, tôi thấy một hình mẫu đẹp về hôn nhân. Sáu mươi năm không phải là khoảng thời gian ngắn và để đi cùng nhau đến ngày hôm nay, điều quan trọng nhất chính là sự thấu hiểu và nhường nhịn", Hà Phương chia sẻ.

Không chỉ đứng ra tổ chức chu đáo buổi lễ, nữ ca sĩ còn trực tiếp hát tặng bố mẹ chồng trong ngày kỷ niệm đặc biệt. Hình ảnh nàng dâu nổi tiếng ân cần bên gia đình chồng càng khiến công chúng quan tâm hơn đến mối quan hệ được cho là êm ấm trong gia đình tỷ phú.

