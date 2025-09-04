1 Hoa hậu gen Z lộ cả kho ảnh thân mật "nóng mắt" với bạn trai gây chấn động cõi mạng

Trần Vịnh Thi đăng quang Hoa hậu Hong Kong 2025 vào ngày 31/8. 5 ngày sau khi giành được vương miện danh giá, người đẹp sinh năm 1998 này đã gặp rắc rối lớn khi lộ cả kho ảnh riêng tư với bạn trai và những người đàn ông lạ. Trên MXH còn lan truyền clip Trần Vịnh Thi ăn mặc nóng bỏng, tình tứ khóa môi 1 người đàn ông dưới hồ bơi hay ôm hôn 1 chàng trai ở quán bar.... Trước khi đi thi sắc đẹp, Trần Vịnh Thi đã xóa/ẩn sạch những hình ảnh có thể gây tranh cãi khỏi trang cá nhân. Tuy nhiên, không rõ vì sao loạt hình bán khỏa thân, clip thân mật của cô và bạn trai lại bất ngờ bị phát tán ngay sau khi Trần Vịnh Thi trở thành tân Hoa hậu Hong Kong.

Việc bị rò rỉ những hình ảnh riêng tư trong quá khứ khiến Trần Vịnh Thi bị đàm tiếu. Cư dân mạng cho rằng nàng hậu quá phóng khoáng, không hợp với hình tượng của 1 đại diện nhan sắc Hong Kong (Trung Quốc) khi vô tư chia sẻ khoảnh khắc riêng tư "nóng mắt", nhạy cảm với bạn trai lên MXH.

Đăng quang được 5 ngày, Trần Vịnh Thi đã dính tranh cãi

Loạt hình ảnh gợi cảm, clip thân mật riêng tư của cô bên bạn trai và những người đàn ông lạ đã bị phát tán khắp MXH

Trước những lời bàn tán và chỉ trích của cộng đồng mạng, Trần Vịnh Thi cho biết người đàn ông trong loạt ảnh và clip thân mật bị rò rỉ là bạn trai cô - Martin. Cả 2 quen nhau khi du học Mỹ và đã hẹn hò gần 3 năm. Cô không hề che giấu việc đã có người yêu và cũng chẳng cảm thấy lo sợ về việc bị lan truyền clip, ảnh thân mật. Theo Trần Vịnh Thi, những hình ảnh bị lộ chưa vượt quá giới hạn và khẳng định việc cô có hành động thân mật, âu yếm bạn trai là "chuyện bình thường" của những cặp đôi yêu nhau.

Phản hồi của Trần Vịnh Thi gây tranh cãi trái chiều. Nhiều người đánh giá cao sự thẳng thắn, không né tránh vấn đề của tân Hoa hậu. Tuy nhiên, vẫn có không ít netizen cho rằng Trần Vịnh Thi cần kín đáo, tiết chế hơn trong việc thể hiện tình cảm với nửa kia. Về phía đài TVB - đơn vị tổ chức Hoa hậu Hong Kong - họ vẫn chưa lên tiếng về lùm xùm của Trần Vịnh Thi sau đăng quang.

Tân Hoa hậu Hong Kong cho biết cô cảm thấy bình thường, không hề lo lắng khi loạt khoảnh khắc riêng tư trong quá khứ bị lan truyền khắp MXH. Phản hồi của Trần Vịnh Thi gây tranh luận trái chiều

Trần Vịnh Thi sinh năm 1998, đang học tiến sĩ ngành giáo dục tại University of London (Anh). Cô từng là thành viên của đội tuyển Thể dục nhịp điệu Hong Kong (Trung Quốc). Trần Vịnh Thi tham gia tập luyện thể thao và thi đấu từ năm 13 tuổi. Khi đăng quang Hoa hậu Hong Kong 2025, Trần Vịnh Thi đã bị chê bai không xứng vì chiều cao khiêm tốn 1,6 m.

Nguồn: On, Sohu

Tác giả: Vy Anh

Nguồn tin: Thanh niên Việt