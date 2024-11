Nữ bác sĩ 40 năm tận tụy với mẹ bầu và trẻ sơ sinh

40 năm một hành trình gắn bó với chuyên khoa Sản

Sinh ra trong một gia đình có truyền thống theo ngành tài chính ngân hàng tại Hà Tĩnh nhưng cô gái Nguyễn Thị Ngân đã lựa chọn một con đường hoàn toàn khác, đầy thách thức nhưng rất ý nghĩa là trở thành một nữ bác sĩ sản khoa.

Bác sỹ Ngân là "bà đỡ" mát tay được các mẹ bầu yêu mến tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh

Chia sẻ về cơ duyên chọn ngành y, bác sĩ Ngân cho biết:“Ngày còn bé, trong một lần theo mẹ đưa ông ngoại đi bệnh viện và nhìn thấy hình ảnh một nữ bác sĩ khoác trên mình chiếc áo blouse trắng, nói chuyện rất nhẹ nhàng với bệnh nhân nên tôi rất ấn tượng. Chiếc áo blouse trắng tinh khôi ấy đã in sâu trong tâm trí một đứa bé như tôi, trở thành động lực để tôi theo đuổi ước mơ trở thành một người thầy thuốc mang đến sự an tâm và tin tưởng cho mọi người”.

Từ giảng đường Đại học Y Thái Bình, cô sinh viên đầy nhiệt huyết đã trở về quê hương và gắn bó với khoa Sản của Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Ba Lan. Mỗi ca sinh nở là một trải nghiệm tuyệt vời, giúp nữ bác sĩ hiểu sâu sắc hơn về tình mẫu tử thiêng liêng. Chính niềm đam mê với trẻ thơ đã thôi thúc bác sĩ Ngân không ngừng học hỏi và nâng cao chuyên môn.

“Mình có duyên đến với khoa sản có lẽ là vì tình yêu với con trẻ, mỗi lần đón một đứa trẻ chào đời mình cũng cảm thấy hạnh phúc”, bác sĩ Ngân chia sẻ.

Năm 1988, bác sĩ Ngân hoàn thành khóa đào tạo chuyên khoa I khoa Sản phụ tại Đại học Y Hà Nội. Cũng trong năm này, nữ bác sĩ trẻ là một trong hai người đầu tiên của tỉnh Nghệ An được cử đi học về kỹ thuật nội soi.

Ngoài ra, bác sĩ Ngân còn được đào tạo phát hiện và chẩn đoán sớm bệnh phụ sản tại Bệnh viện Phụ sản Trung Ương; đào tạo kỹ thuật soi cổ tử cung để phát hiện sớm Ung thư cổ tử cung; đào tạo hồi sức cấp cứu trẻ sơ sinh tại Bệnh viện Phụ sản Trung Ương.

Suốt 26 năm công tác tại khoa sản của Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Ba Lan (sau này đổi tên thành Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An) bác sĩ Ngân luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Hàng ngàn đứa trẻ được bác sĩ Ngân đỡ và mổ đẻ thành công. Năm 2014, với vai trò Phó khoa Sản của Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, bác sĩ Ngân không ngừng học hỏi và cập nhật kiến thức. Bác sĩ đã tham gia khóa đào tạo về kỹ thuật da kề da sau sinh tại Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em (Bộ Y tế), và tiên phong áp dụng kỹ thuật này tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, mở ra một chương mới trong chăm sóc trẻ sơ sinh tại địa phương.

Người truyền cảm hứng cho thế hệ bác sĩ trẻ tại Nghệ An

Cuối năm 2016, dù đã chính thức về hưu, tình yêu với nghề vẫn thôi thúc bác sĩ Ngân tiếp tục cống hiến. Tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh, với vai trò là Trưởng khoa Sản, bác sĩ Ngân không chỉ là một bác sĩ giỏi mà còn là một người thầy, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ. Hình ảnh bác sĩ Ngân ân cần khám cho sản phụ, hướng dẫn các bà mẹ cách chăm sóc trẻ sơ sinh đã trở nên quen thuộc tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh.

Hàng nghìn ca mổ bắt con được bác sỹ Ngân thực hiện trong những năm tháng cống hiến cho khoa sản ở các bệnh viện

Tâm sự về quyết định tiếp tục làm việc, bác sĩ Ngân cho biết: “Từ ngày về hưu, chồng và hai con cứ nghĩ tôi sẽ “nghỉ” để có tuổi già an nhàn sau bao nhiêu năm cống hiến. Thế nhưng, ở nhà thì buồn và thực sự tôi rất muốn tiếp tục được cống hiến cho ngành Y nên đã tiếp tục đi làm”.

Ngoài công việc chuyên môn, bác sĩ Ngân còn là giảng viên tuyến tỉnh, nhiều lần đứng lớp để truyền thụ kinh nghiệm cho các bác sĩ tại những bệnh viện có chuyên khoa sản ở thành phố Vinh và các huyện về cách chăm sóc bà mẹ và trẻ sơ sinh trong và ngay sau sinh.

Hiện tại, bác sĩ Ngân còn là một diễn giả truyền cảm hứng tại các lớp học tiền sản, chia sẻ những kinh nghiệm quý báu giúp các bậc phụ huynh tự tin chào đón con yêu.

Với hơn 40 năm tâm huyết với nghề, bác sĩ Ngân luôn là tấm gương sáng cho các thế hệ bác sĩ trẻ noi theo. Niềm đam mê với nghề y và tình yêu thương trẻ nhỏ luôn thôi thúc bác sĩ không ngừng học hỏi và cập nhật kiến thức. Chia sẻ về định hướng sắp tới, bác sĩ Ngân cho biết, mình sẽ vẫn tiếp tục làm việc và cùng thế hệ bác sĩ trẻ phát triển khoa Sản của Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh trở thành địa chỉ tin cậy để chào đón những thiên thần nhỏ khỏe mạnh đến với mỗi gia đình.

Tác giả: An Phạm - Thương Thương

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn