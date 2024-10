'Cha đẻ' về 'xương khớp, thần kinh' của Nghệ An trải lòng việc chữa bệnh cứu người

Người bác sỹ đầu tiên chuyên về phẫu thuật sọ não ở Nghệ An

Bác sỹ Nguyễn Hoài Nam (SN 1967) quê ở xã Hưng Thái, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống theo ngành y nên khi tốt nghiệp trường cấp 3 chuyên Phan Bội Châu, trong khi bạn bè cùng lớp chọn theo học về kinh tế, kỹ thuật hay giáo dục thì chàng trai trẻ Nguyễn Hoài Nam lại chọn thi vào trường Đại học y Hà Nội. 6 năm theo học đa khoa, năm 1991, Nguyễn Hoài Nam tốt nghiệp về làm việc tại Bệnh viện hữu nghị Việt Nam – Ba Lan nay là Bệnh viện hữu nghị đa khoa Nghệ An.

Bác sỹ Nguyễn Hoài Nam hiện đang là giám đốc của bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Nghệ An

Tại đây, bác sỹ trẻ Nguyễn Hoài Nam được phân công vào làm việc tại khoa chấn thương của bệnh viện. Khi đã tiếp xúc với nhiều bệnh nhân về chấn thương, bác sỹ Nam nhận thấy, có rất nhiều bệnh nhân, đối tượng bị bệnh lý về chấn thương chỉnh hình, cơ xương khớp, thần kinh cần phải có chuyên môn sâu để điều trị hiệu quả. Lúc này, trên địa bàn Nghệ An chưa có bác sỹ được đào tạo chuyên về chấn thương, cơ xương khớp. Cùng với đó kỹ thuật, máy móc để điều trị những chấn thương này còn rất hạn chế.

Để nâng cao chuyên môn cho bản thân mình, từ năm 1996 đến năm 1999, bác sỹ Nam đã học xong thạc sỹ về chuyên ngành chấn thương, chỉnh hình. Năm 2000, khi đã quay trở lại bệnh viện làm việc, bác sỹ Nam nhìn thấy có rất nhiều bệnh nhân bị chấn thương về sọ não mà lại không có bác sỹ chuyên để xử lý những ca này.

34 năm cống hiến trong ngành y, bác sỹ Nam vẫn luôn trau dồi chuyên môn cho bản thân để tiếp thu những kỹ thuật mới trong y học

“Thời điểm những năm 2000, bệnh nhân ở Nghệ An và Hà Tĩnh, nếu bị chấn thương sọ não dù nặng hay nhẹ đều phải chuyển lên tuyến trên để can thiệp. Nếu chuyển đi, người bị nặng sẽ rất dễ tử vong, người bị nhẹ thì tốn kém nên tôi đã tự mình đề xuất được đi học một khóa chuyên về xử lý những ca về chấn thương sọ não”, bác sỹ Nam chia sẻ.

Đề xuất được đồng ý, sau khóa học, bác sỹ Nam đã triển khai việc phẫu thuật cho các bệnh nhân bị chấn thương sọ não và thành công ngay tại Nghệ An. Việc này đã đưa Nghệ An trở thành một trong những tuyến tỉnh phẫu thuật được chấn thương sọ não và bác sỹ Nguyễn Hoài Nam trở thành bác sỹ đầu tiên ở Nghệ An chuyên về phẫu thuật sọ não.

“Thời điểm này, bản thân mình luôn trong tình trạng “gọi là đi” bất kể ngày đêm hay lễ tết bởi chấn thương sọ não khác với những chấn thương khác. Nếu các trường hợp khác có thể chờ thì chấn thương về não phải tranh thủ từng giây, từng phút để giành giật sự sống cho bệnh nhân”, bác sỹ Nam nhớ lại. Suốt 10 năm sau đó, bác sỹ Nam luôn là người “cân” các ca phẫu thuật sọ não phức tạp cho các bệnh nhân trên địa bàn Nghệ An và Hà Tĩnh. Có hàng nghìn bệnh nhân bị chấn thương sọ não đã được bác sỹ Nam can thiệp, cứu sống.

Người lập đề án “xin” thành lập bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An

Năm 2002, bác sỹ Nguyễn Hoài Nam là trưởng khoa Chấn thương của Bệnh viện hữu nghị Việt Nam – Ba Lan. Quá trình công tác, để trau dồi chuyên môn cho bản thân mình, bác sỹ Nam đã tham gia nhiều khóa học về chuyên ngành chấn thương. Năm 2012, khi nắm được thông tin, Bệnh viện hữu nghị Việt Nam – Ba Lan sẽ chuyển ra trụ sở mới, lúc này, bác sỹ Nam nghĩ bệnh nhân chấn thương, chỉnh hình và các bệnh lý về xương khớp, thân kinh rất đông nếu chỉ để là một khoa trong bệnh viện đa khoa thì sẽ không đủ trang thiết bị cũng như về chuyên môn để can thiệp. Do đó, bác sỹ Nam đã cùng một số người cùng chí hướng lập đề án “xin” thành lập Bệnh viện chấn thương, chỉnh hình Nghệ An.

Nói về việc xin thành lập Bệnh viện, bác sỹ Nam chia sẻ: “Bệnh về chấn thương, chỉnh hình, cơ xương, khớp và thần kinh có vô vàn những triệu chứng cần được can thiệp bằng chuyên môn sâu. Vì vậy, nếu chỉ để là một khoa trong bệnh viện đa khoa thì không thể đầu tư thiết bị cũng như bác sỹ có chuyên môn về chấn thương và bệnh lý cơ xương khớp được. Khi hay tin, Bệnh viện hữu nghị Việt Nam – Ba Lan sẽ chuyển trụ sở, tôi nghĩ ngay việc xin thành lập Bệnh viện Chấn thương, chỉnh hình ngay trên cơ sở là Bệnh viện hữu nghị Việt Nam – Ba Lan cũ đó”.

Bác sỹ Nam đã phẫu thuật cho hàng nghìn ca bệnh, giúp họ tìm lại những cánh tay, đôi chân lành lặn

Đề án được Sở Y tế Nghệ An và UBND tỉnh Nghệ An đồng ý; Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An chính thức ra đời. Bác sỹ Nguyễn Hoài Nam cũng trở thành Giám đốc của Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình từ đó. Bệnh viện đã được thành lập nhưng bác sỹ Nam cùng với các cộng sự cũng gặp bài toán nan giải khi cơ sở vật chất đã quá cũ, hệ thống vệ sinh không còn sử dụng được; nhân sự chuyên về chấn thương, chỉnh hình và bệnh lý cơ xương khớp không có. Tất cả đều phải bắt đầu từ con số không. Lúc này, bác sỹ Nam đã quán triệt việc phát triển bệnh viện theo hướng chậm mà phải chắc. Lấy chất lượng chuyên môn làm gốc và sự hài lòng của người bệnh làm mục tiêu.

Trải qua những khó khăn ban đầu, bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An dưới sự lãnh đạo của bác sỹ Nguyễn Hoài Nam dần đi vào hoạt động ổn định. Ngoài việc làm chuyên môn, bác sỹ Nam còn theo sát đội ngũ bác sỹ, điều dưỡng và nhân viên của bệnh viện để đôn đốc. Dần dần, bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình được nhiều người biết đến.

Năm 2005, bác sỹ Nam cũng là người tiến hành thành công ca phẫu thuật thay khớp đầu tiên tại Nghệ An. Dưới sự lãnh đạo của bác sỹ Nguyễn Hoài Nam, năm 2015, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình đã nối thành công ngón tay đứt rời; năm 2016 đã nối thành công cổ tay đứt rời và sau đó đã nối thành công nhiều ca đứt rời chi thể như cẳng chân, cổ chân, cẳng tay. Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình đã nối thành công cho hàng trăm lượt bệnh nhân bị đứt rời ngón tay, cổ tay, cổ chân, cẳng chân và cẳng tay. Đến nay, bệnh viện trở thành cơ sở dẫn đầu trong tỉnh và khu vực về điều trị các ca chấn thương và các ca bệnh lý về cơ xương khớp, thần kinh được các bệnh viện tuyến trên đánh giá cao về chuyên môn.

Bên cạnh việc lãnh đạo bệnh viện và hoạt động chuyên môn, bác sỹ Nam còn hướng đến những hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng. Hàng năm, bệnh viện tổ chức các hoạt động sẻ chia như xây nhà tình nghĩa hay hỗ trợ các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn khi điều trị tại bệnh viện.

Người thầy thuốc ưu tú

34 năm công tác trong ngành y tại Nghệ An, bác sỹ Nguyễn Hoài Nam đã nghiên cứu hàng trăm đề tài khoa học để đưa vào áp dụng thực tiễn, là chủ nhiệm nhiều đề tài, sáng kiến được các cấp thẩm quyền công nhận. Nhiều kỹ thuật mới, kỹ thuật chuyên sâu trong lĩnh vực chấn thương, chỉnh hình đã được đưa vào triển khai có hiệu quả, thu hút được nhiều bệnh nhân đến thăm khám, điều trị, chữa trị được cho nhiều ca bệnh khó, rút ngắn thời gian điều trị, giảm chi phí cho người nhà và giảm tình trạng quá tải cho các bệnh viện tuyến trên.

Để có được những thành quả này, bên cạnh việc lãnh đạo bệnh viện với gần 200 y bác sỹ, cán bộ công nhân viên, bác sỹ Nam còn luôn tự mình tìm tòi, học hỏi cập nhật các phương pháp điều trị mới trong chấn thương, chỉnh hình, các bệnh lý về xương khớp và thần kinh.

Với những cống hiến của mình, bác sỹ Nam đã được vinh danh là thầy thuốc ưu tú và được rất nhiều đồng nghiệp, bệnh nhân tin tưởng, yêu mến

Để tạo thói quen cho đội ngũ bác sỹ của viện trau dồi chuyên môn, hàng tuần, bác sỹ Nam tiến hành trao đổi bệnh án hoàn toàn bằng tiếng Anh hay những cuốn tạp chí về y khoa được phát hành trên thế giới sẽ được cập nhật về các khoa, phòng của bệnh viện để đội ngũ bác sỹ nghiên cứu, từ đó trau dồi kinh nghiệm cho mình. “Thế giới ngày càng hiện đại, bản thân người bác sỹ cũng phải luôn đổi mới, luôn học hỏi, cập nhật để nhanh chóng tiếp thu cái mới áp dụng và điều trị hiệu quả nhất cho bệnh nhân”, bác sỹ Nam cho hay.

Với những cống hiến của mình, nhiều năm liền bác sỹ Nguyễn Hoài Nam được công nhận là chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, chiến sỹ thi đua cấp tỉnh. Các Bằng khen của UBND Nghệ An và bằng khen của Bộ Y tế về thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch hàng năm. Năm 2020, bác sỹ Nguyễn Hoài Nam được công nhận là “thầy thuốc ưu tú”. Hiện tại, bác sỹ Nam đang là ủy viên ban chấp hành của hội Chấn thương, chỉnh hình Việt Nam.

Là Giám đốc tiên khởi của Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An cùng với đó là người tiên phong học hỏi, áp dụng các pháp đồ điều trị tiên tiến về xương khớp, thần kinh lần đầu tiên được ứng dụng thành công tại Nghệ An nên nhiều người yêu quý gọi bác sỹ Nam là "cha đẻ" về xương khớp, thần kinh của địa phương này.

Tác giả: An Phạm

