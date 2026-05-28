Dàn cựu lãnh đạo Tổng Công ty Xi măng được đề nghị giảm án do nộp thêm 67,5 tỷ đồng

Bị cáo Lê Văn Chung (cựu Chủ tịch Hội đồng Thành viên VICEM) kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và đề nghị xem xét khoản tiền bồi thường. Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Chung bị xác định có trách nhiệm cao nhất nên phải nộp lại nhiều tiền nhất là 72 tỷ đồng.

Sau phiên tòa sơ thẩm, gia đình bị cáo Chung đã thay bị cáo nộp khắc phục thêm 13,2 tỷ đồng. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Chung giữ nguyên nội dung kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt tù và xem xét khoản tiền bồi thường, thắc mắc về cách tính thiệt hại vụ án.

Lý giải về nội dung kháng cáo xem xét khoản tiền bồi thường, bị cáo Chung cho rằng, mình bị quy trách nhiệm bồi thường số tiền quá lớn với số tiền bồi thường là 72 tỷ đồng nên đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm giảm nghĩa vụ này.

Hội đồng xét xử phúc thẩm giải thích, bị cáo phải có cơ sở đề nghị giảm tiền bồi thường nếu bị cáo xác định được cách tính thiệt hại sai. Tiền này nộp vào ngân sách Nhà nước chứ không phải trả cho tòa.

Sau khi nghe Hội đồng xét xử giải thích, bị cáo Chung đã rút lại nội dung kháng cáo về xem xét lại khoản tiền bồi thường thiệt hại và cam kết “sẽ bán hết tài sản nhà cửa để khắc phục tối đa hậu quả vụ án”.

Trình bày trước Hội đồng xét xử phúc thẩm, các bị cáo khác giữ nguyên nội dung kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Các bị cáo thừa nhận, tòa án cấp sơ thẩm đã xét xử các bị cáo và tuyên mức án là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Hội đồng xét xử phúc thẩm giải thích, ngoài các tình tiết thành tích trong công tác và nhân thân thì tình tiết quan trọng nhất, có ý nghĩa xem xét giảm án cho các bị cáo là nộp tiền khắc phục hậu quả vụ án.

Hội đồng xét xử phúc thẩm khuyến khích các bị cáo vận động người nhà nếu có điều kiện nộp tiền khắc phục hậu quả vụ án thì phải thực hiện sớm, vì sau khi Hội đồng xét xử nghị án mới nộp cũng không thể quay lại phần xét hỏi để xem xét lại cho các bị cáo.

Đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố tại phiên tòa cho biết, sáng 28/5, các bị cáo đã nộp khắc phục hậu quả tổng số tiền 67,5 tỷ đồng. Bị cáo Nguyễn Ngọc Anh (cựu Tổng Giám đốc VICEM) không nộp thêm tiền khắc phục hậu quả (án sơ thẩm tuyên bị cáo phải bồi thường 61 tỷ đồng).

Tuy nhiên, Viện kiểm sát xét thấy, bị cáo Nguyễn Ngọc Anh là con liệt sĩ, tuổi cao, bệnh nặng, có nhiều thành tích nên đề nghị Hội đồng xét xử có thể xem xét, giảm nhẹ một phần hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Ngọc Anh có đơn xin xét xử vắng mặt do đang điều trị ung thư giai đoạn cuối. Trước đó, tại phiên sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Ngọc Anh được ngồi trên xe lăn và được Hội đồng xét xử cho phép ngồi khai báo do tình trạng sức khỏe kém.

Bà Nguyễn Bích Thủy (cựu Thành viên Hội đồng Thành viên VICEM, đã chết) được miễn trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, người thừa kế của bà Thủy là con trai bà bị tòa án cấp sơ thẩm tuyên phải khắc phục 16 tỷ đồng.

Con trai bà Thủy có đơn kháng cáo về số tiền bồi thường, nhưng bị đại diện Viện kiểm sát bác kháng cáo với lý do, việc tòa án cấp sơ thẩm tuyên buộc người thừa kế của bà Thủy phải chịu trách nhiệm trong phạm vi di sản thừa kế của bà Thủy để lại là phù hợp.

Sau khi phân tích, đánh giá hành vi phạm tội của các bị cáo cũng như các tình tiết mới tại phiên tòa sơ thẩm, đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm xem xét, giảm nhẹ hình phạt cho cả 9 bị cáo.

Theo bản án sơ thẩm, VICEM là doanh nghiệp Nhà nước. Quá trình đầu tư xây dựng tòa tháp 27 tầng trên mặt đường Phạm Hùng (Hà Nội), dàn lãnh đạo của VICEM đã cố ý làm sai lệch các chỉ tiêu tài chính, tính hiệu quả kinh tế dẫn đến dự án thực hiện dở dang, không thể tiếp tục triển khai.

Sau 5 năm, tháng 8/2015 dự án hoàn thành xây dựng phần thô sau đó dừng thi công. Tổng chi phí đã bỏ vào dự án là 1.245 tỷ đồng, nay vẫn bỏ hoang. Việc này bị cáo buộc gây thất thoát, lãng phí tổng số tiền hơn 381,6 tỷ đồng.

Trong quá trình thực hiện một gói thầu, các bị cáo là lãnh đạo VICEM đã câu kết, yêu cầu nhà thầu trích lại 5% tiền thanh toán của gói thầu.

Mức án Viện kiểm sát đề nghị cho 9 bị cáo ở phiên tòa phúc thẩm:

Hoàng Ngọc Hiếu, cựu Trưởng phòng Thẩm định dự án VICEM (án sơ thẩm 11 năm tù, bồi thường 44 tỷ đồng), đề nghị giảm từ 9 -12 tháng tù.

Hoàng Ngọc Long, cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án VICEM (án sơ thẩm 12 năm 6 tháng tù, bồi thường 50 tỷ đồng), đề nghị giảm từ 30 - 36 tháng tù.

Lê Văn Chung, cựu Chủ tịch Hội đồng Thành viên VICEM (án sơ thẩm 13 năm tù, bồi thường 72 tỷ đồng), đề nghị giảm từ 18 - 24 tháng tù.

Nguyễn Lâm Cường, cựu Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam (án sơ thẩm 4 năm tù, bồi thường 22,4 tỷ đồng), đề nghị giảm từ 12 - 18 tháng tù.

Nguyễn Ngọc Anh, cựu Tổng Giám đốc VICEM (án sơ thẩm 15 năm tù, bồi thường 61 tỷ đồng), đề nghị giảm từ 6 - 9 tháng tù.

Trần Bình Trọng, cựu Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam (án sơ thẩm 4 năm tù, bồi thường 22,4 tỷ đồng), đề nghị giảm còn 30 - 36 tháng tù treo.

Trịnh Công Loan, cựu Thành viên Hội đồng Thành viên VICEM (án sơ thẩm 4 năm tù, bồi thường 22,4 tỷ đồng), đề nghị giảm từ 18 - 24 tháng tù.

Tạ Quang Bửu, cựu Thành viên HĐTV kiêm Phó Tổng Giám đốc VICEM (án sơ thẩm 9 năm tù, bồi thường 50 tỷ đồng), đề nghị giảm từ 12 - 15 tháng tù.

Đoàn Thị Mai Lan, cựu Chủ nhiệm bộ môn kinh tế dự toán của Tổng Công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam (án sơ thẩm 3 năm tù, bồi thường 16,8 tỷ đồng), đề nghị giảm từ 3 - 6 tháng tù.

Tác giả: Nguyễn Hưng

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân