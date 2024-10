NÓNG: Negav xác nhận rút khỏi đêm 2 concert Anh Trai Say Hi!

Chiều 11/10, trên fanpage chính thức của Negav đã đăng tải thông báo liên quan đến việc nam rapper góp mặt trong đêm 2 của concert Anh Trai Say Hi. Theo như dự kiến, đêm thứ 2 sẽ diễn ra vào ngày 19/10 tại TP.HCM, Negav cũng là một trong những nhân tố được công chúng quan tâm. Tuy nhiên, sau những ồn ào liên tiếp diễn ra trong mấy ngày qua, phía đại diện thông báo Negav sẽ rút khỏi đêm diễn này. Hiện tại, phía ban tổ chức Anh Trai Say Hi chưa đưa ra phương án xử lý, thay thế sau quyết định này của nam rapper.

Cụ thể, đại diện Negav thông báo: "Kính gửi Quý khán giả thân mến. Trên tinh thần cầu thị và tôn trọng những góp ý chân tình, quý giá của Khán giả, Đại diện quản lý Rapper Negav trân trọng thông báo: Rapper Negav xin phép không tham gia trình diễn tại đêm Concert Anh Trai Say Hi vào ngày 19/10/2024. Chúng tôi kính mong quý khán giả sẽ tiếp tục ủng hộ đêm Concert 2 cùng với các Anh Trai để đêm diễn thật bùng nổ, đền đáp xứng đáng với sự yêu thương của Quý khán giả đã dành cho chương trình trong suốt thời gian vừa qua. Trân trọng cảm ơn".

Negav chính thức rút khỏi đêm thứ 2 của concert Anh Trai Say Hi

Tại đêm đầu của concert Anh Trai Say Hi, Negav vướng vào tranh cãi vì phát ngôn "Mẹ có thấy đúng khi cho con nghỉ học chưa?". Ngay trong khuya, Negav đã phải viết tâm thư xin lỗi, thừa nhận vạ miệng và mong được công chúng thông cảm. Sau đó, nam rapper tiếp tục bị "đào" lại một số hành động và phát ngôn trong quá khứ, kéo theo một vài sao Việt bị liên luỵ.

Trước khi khoá trang cá nhân, lui về ở ẩn thì Negav đã đăng một tâm thư dài có nội dung: "Mình là Negav, những ngày vừa qua mình đang sống trong những cảm xúc rất tệ. Mình đã suy nghĩ rất nhiều về những điều đã khiến cho rất nhiều người thất vọng. Negav nhận thức sâu sắc những sai lầm trong quá khứ là điều không thể đổi thay. Do vậy, một lần nữa mình muốn gửi lời xin lỗi tận đáy lòng mình tới ba mẹ, gia đình những người anh em và các nghệ sĩ, khán giả thân thương, các đối tác, và đặc biệt là những người đã vô tình bị ảnh hưởng bởi câu chuyện cá nhân của mình. Đây cũng thực sự là bài học đích đáng và đắt giá của bản thân. Cuối cùng, Negav xin được gửi lời xin lỗi đến FC Negav vì đã làm mọi người thất vọng, lo lắng. Chân thành cảm ơn và xin lỗi mọi người rất nhiều".

Negav vướng tranh cãi vì phát ngôn về việc nghỉ học ở ngày 1 concert

Cách đây ít hôm, FC của Negav cũng đăng thông báo nam rapper huỷ các lịch trình sau ồn ào trên

Trong một bài phỏng vấn với chúng tôi hồi đầu tháng 9/2024, Negav thừa nhận bản thân là người cá tính mạnh, ngông cuồng nhưng gần đây đã có sự chuyển biến: "Từ 4-5 năm trở lại đây, tôi được gặp những người bạn tốt, những người khiến tôi nghiệm ra thế nà là 'gần đèn thì sáng', lẫn cả những biến cố trong cuộc đời. Mọi thứ cứ tự phát triển bên trong con người. Đến một ngày nọ, tôi nhận ra cách nói chuyện của mình với mọi người đã khác xưa. Đó cũng là lúc tôi biết tư tưởng của bản thân đã thay đổi khá nhiều, âm nhạc cũng từ đó mà chuyển mình.

Trước đây, tôi vốn là người có cá tính khá mạnh. Xuất thân từ underground nên tôi cũng khá thoải mái với cảm xúc của mình, khi thì vui quá, lúc lại ngông quá. Điều đó dẫn đến những câu từ có phần mất kiểm soát. Trải qua nhiều câu chuyện, tôi nhận được những bài học. Đến giờ thì dù có gặp chuyện gì, tôi vẫn ứng xử với cảm xúc nhưng theo một cách đàng hoàng, tử tế và có sự kiềm chế bên trong".

Những ngày qua Negav chưa lộ diện công khai, anh tạm đóng các trang mạng xã hội cá nhân

Tác giả: Hạ Anh

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn