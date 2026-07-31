Nóng: Hàng nghìn người kêu gọi tước giải thưởng danh giá của Lionel Messi sau vài tuần được vinh danh?

Lionel Messi đang vướng vào làn sóng tranh cãi tại Tây Ban Nha sau trận chung kết World Cup 2026. Hàng chục bản kiến nghị trực tuyến đã được người hâm mộ phát động, kêu gọi Quỹ Công chúa xứ Asturias thu hồi Giải thưởng Thể thao Công chúa xứ Asturias 2026 mà siêu sao người Argentina được trao trước đó.

Lionel Messi đang đối mặt với làn sóng phản đối mạnh mẽ tại Tây Ban Nha sau trận chung kết World Cup 2026 (Ảnh: Bryan Berlin/WikiPortraits)

Tính đến ngày 30/7, trên nền tảng Change.org đã xuất hiện khoảng 30 bản kiến nghị liên quan đến vụ việc. Trong đó, bản kiến nghị có nhiều người ủng hộ nhất đã thu hút khoảng 3.000 chữ ký. Tuy nhiên, Quỹ Công chúa xứ Asturias hiện chưa đưa ra bất kỳ phản hồi hay thông báo nào về việc xem xét lại quyết định trao giải.

Tranh cãi bắt nguồn từ hành động sau trận chung kết

Messi được công bố là chủ nhân Giải thưởng Thể thao Công chúa xứ Asturias 2026 vào ngày 3/6. Khi trao giải, ban giám khảo đánh giá anh không chỉ sở hữu sự nghiệp bóng đá xuất sắc mà còn có nhiều đóng góp cho cộng đồng, đặc biệt trong các hoạt động hỗ trợ trẻ em khó khăn tiếp cận giáo dục và chăm sóc y tế.

Tuy nhiên, sau khi Argentina để thua Tây Ban Nha 0-1 trong hiệp phụ ở trận chung kết World Cup hôm 19/7, nhiều ý kiến tại Tây Ban Nha cho rằng hành động của Messi trong lễ trao giải không phù hợp với những giá trị mà danh hiệu này hướng tới.

Theo các bản kiến nghị, hình ảnh được truyền hình ghi lại cho thấy Messi cùng một số cầu thủ Argentina đã quay lưng trong một phần lễ trao huy chương và cúp vô địch, khi đội trưởng Tây Ban Nha Rodri cùng đồng đội nâng cao chiếc cúp thế giới. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được Ferran Torres ghi trong hiệp phụ.

Ngoài ra, nhiều người cũng nhắc đến phản ứng đầy thất vọng của Messi sau tiếng còi mãn cuộc. Họ cho rằng người nhận Giải thưởng Thể thao Công chúa xứ Asturias cần thể hiện tinh thần fair-play và sự tôn trọng, ngay cả khi thất bại.

Hình ảnh Messi quay lưng trong thời điểm tuyển Tây Ban Nha nâng cúp vô địch World Cup đã gây nhiều tranh cãi (Ảnh: Yahoo Sports)

Ở chiều ngược lại, không ít người lên tiếng bảo vệ Messi. Họ cho rằng việc để thua một trận chung kết World Cup chắc chắn mang lại cảm xúc rất lớn và không nên chỉ vì một khoảnh khắc sau trận đấu mà phủ nhận hơn 20 năm cống hiến cùng những thành tựu của anh trong bóng đá.

Cuộc tranh luận nhanh chóng lan rộng trên truyền thông, mạng xã hội và các chương trình thể thao tại Tây Ban Nha. Nhiều ý kiến trái chiều đặt câu hỏi liệu hành vi sau một trận đấu có nên ảnh hưởng đến việc tôn vinh cả sự nghiệp của một vận động viên hay không.

Giải thưởng tôn vinh cả thành tích và giá trị nhân văn

Giải thưởng Công chúa xứ Asturias được Quỹ Công chúa xứ Asturias trao từ năm 1981 nhằm vinh danh những cá nhân và tổ chức có đóng góp nổi bật trong các lĩnh vực như nghệ thuật, khoa học, nhân văn và thể thao. Lễ trao giải thường được tổ chức vào tháng 10 hằng năm tại thành phố Oviedo, Tây Ban Nha.

Riêng hạng mục Thể thao không chỉ ghi nhận thành tích thi đấu mà còn đề cao những giá trị tích cực mà người được vinh danh mang lại cho xã hội. Trước Messi, nhiều nhân vật và tổ chức nổi tiếng từng nhận giải như: Serena Williams, Refugee Olympic Team, New Zealand All Blacks, Lindsey Vonn và María Belón.

Ban giám khảo khi công bố giải thưởng cho Messi nhấn mạnh rằng anh được vinh danh nhờ sự nghiệp thi đấu lẫy lừng ở cả cấp câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia, đồng thời tạo ảnh hưởng tích cực tới hàng triệu cầu thủ trẻ trên khắp thế giới.

Liệu giải thưởng có thể bị thu hồi và những tranh cãi nối tiếp sau World Cup

Một trong những vấn đề được các bản kiến nghị đặt ra là liệu Quỹ Công chúa xứ Asturias có cơ chế thu hồi giải thưởng sau khi đã công bố người nhận hay không.

Đến nay, chưa có tiền lệ nào được công bố về việc quỹ này thu hồi Giải thưởng Thể thao sau khi ban giám khảo đã đưa ra quyết định. Các quy định hiện hành cũng chưa ghi nhận bất kỳ thông báo chính thức nào về việc xem xét lại trường hợp của Messi.

Vì vậy, những lời kêu gọi hiện vẫn chỉ dừng ở mức chiến dịch do người hâm mộ phát động và chưa trở thành một quy trình chính thức của quỹ.

Làn sóng phản ứng nhắm vào Messi cũng là một phần của những tranh cãi kéo dài sau World Cup 2026. Trước đó, một bản kiến nghị trực tuyến khác từng kêu gọi cấm Argentina tham dự các kỳ World Cup trong tương lai, với lý do đội bóng được cho là hưởng lợi từ một số quyết định của trọng tài và có hành vi gây tranh cãi trong giải đấu.

Trong khi đó, nhiều người hâm mộ vẫn tiếp tục bảo vệ Messi. Họ cho rằng một khoảnh khắc bộc lộ cảm xúc sau thất bại không nên trở thành thước đo để đánh giá cả một sự nghiệp với hàng loạt danh hiệu và đóng góp cho bóng đá thế giới.

Tính đến ngày 30/7, Quỹ Công chúa xứ Asturias vẫn chưa đưa ra bất kỳ phản hồi công khai nào về các bản kiến nghị. Vì vậy, Lionel Messi vẫn là người được công bố nhận Giải thưởng Thể thao Công chúa xứ Asturias 2026.

Tác giả: Phương Anh

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn